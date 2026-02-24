Președintele Nicușor Dan a transmis marți că, în urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate: Rusia a atacat Ucraina.

Astfel, spune președintele român, Rusia a declanșat "un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă".

"De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean. România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict", a scris președintele pe Facebook.

El a mai adăugat că pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa.

"Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară. Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean", a continuat el.