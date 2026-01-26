Administrația Prezidențială informează că luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026.

Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială în Germania, la Berlin, în data de 28 ianuarie, la invitația omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz.



Vizita se înscrie în cadrul relației cu caracter strategic dintre România și Germania și are ca obiectiv consolidarea acestui parteneriat, cu accent pe domenii de interes actual și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afacerile europene și securitatea.

Legat de bugetul pe 2026, premierul a declarat vineri, la Radio România, că acesta ar urma să fie adoptat în luna februarie și va prevedea un deficit bugetar cât mai aproape de 6% PIB, față de 7,7% din PIB în 2025.