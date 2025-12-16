Înaintea participării la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est din Finlanda, președintele Nicușor Dan s-a declarat sceptic cu privire la faptul că Rusia vrea o pace imediată.

Astfeș, în contextul negocierilor care au avut loc ieri la Berlin, întrebat care este speranța lui și dacă personal crede că Rusia are într-adevăr dorința de a semna un acord de pace, pentru că totul este contradictoriu, președintele Nicușor Dan a răspuns: "Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediat de după război. Eu, personal, sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar, de partea noastră, trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta".

Întrebat dacă Există un plan al României, împreună cu aliații de pe Flancul Estic pentru un scenariu cu armata rusă la granițe, Dan a precizat că "noi nu trebuie să pornim de la asta, dar, în cadrul NATO și corespondent în planurile aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile, numai că ce este important pentru noi acum este, pe de-o parte, să sprijinim Ucraina pentru a păstra linia frontului și, în tot acest timp, ani care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune viitoare".

Despre cât de important pentru noi este acest Summit și care sunt principalele teme abordate,

președintele scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza, între țările de pe Flancul Estic, programele NATO și UE privind apărarea.

