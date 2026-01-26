Șalupele rapide de intervenție cu scafandri MARTE, JUPITER și NEPTUN au intrat vineri în dotarea Forțelor Navale Române.

Cu acest prilej au fost organizate, în portul militar Constanța, ceremonia de acordare a pavilionului și botezul acestora, în prezența locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Marcel Neculae.

Cele trei nave pot desfășura diverse misiuni, precum sprijinul acțiunilor maritime, patrulare în zona de responsabilitate, evacuarea urgențelor medicale sau sprijin al misiunilor de căutare și salvare în zona de responsabilitate.

Noile șalupe rapide de intervenție cu scafandri, destinate executării misiunilor specifice scafandrilor militari, vor contribui la creșterea mobilității, flexibilității și eficienței pe mare, în zona costieră și în apele interioare.â

Acestea au o manevrabilitate excelentă și performanțe ridicate, asigurând deplasarea rapidă și sigură a personalului și echipamentelor, chiar și complet încărcate, cu o masă de până la 4,5 tone, fiind concepute pentru transportul a 30 de scafandri.

Prin intrarea în serviciu a acestora, Forțele Navale Române îspun că și consolidează capacitatea de reacție rapidă și de intervenție specializată, reafirmând angajamentul pentru asigurarea securității maritime și pentru îndeplinirea misiunilor asumate.

Forțele Navale nu au precizat unde au fost construite șalupele sau care este țara de proveniență, nici dacă ele au fost donate sau achiziționate din fonduri publice.