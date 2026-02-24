Este tot mai puțin probabil ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord cu privire la un nou pachet de sancțiuni – al 20-lea – impus Rusiei, având în vedere că se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei, notează „The Guardian” (Marea Britanie).

Luni dimineață, șefa politicii externe din UE, Kaja Kallas, a recunoscut că nu este de așteptat vreun progres pe această temă, având în vedere că Budapesta continuă să blocheze adoptarea sancțiunilor.

„Facem tot ce putem ca să impunem sancțiunile... și încercăm să vedem cam cum am putea face asta. Dar, întrucât am auzit niște declarații foarte dure din partea Ungariei...din nefericire, chiar nu prea văd cum s-ar putea schimba ele astăzi”, a spus ea.

Din cauza disputelor crescânde legate de tranzitul de petrol prin conducta Drujba, Ungaria se opune sancțiunilor propuse, precum și creditului de 90 miliarde euro, destinat Ucrainei.

Duminică, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că „până când Ucraina nu va relua tranzitul petrolier spre Ungaria și spre Slovacia prin conducta Drujba, noi nu vom aproba niște decizii care i-ar permite Kievului să progreseze”.

Declarația survine totodată cu numai șase săptămâni înaintea unor alegeri parlamentare deosebit de importante pentru țară, alegeri care ar putea duce la înlăturarea premierului prorus, Viktor Orbán, de la putere, după 16 ani în această funcție.

Acest lider controversat – care, în prezent, se află cu 10 procente în urma liderului opoziției, Péter Magyar – abordează o retorică tot mai antiucraineană, invocând, în mod fals, o conspirație între Kiev și Bruxelles, menită să îl înlăture din funcție, el susținând totodată că există riscul ca războiul să se extindă și în Ungaria.

Din punct de vedere politic, imposibilitatea de a se ajunge la un acord pe tema unor noi sancțiuni ar pune organizația în încurcătură, având în vedere că lideri ai acesteia, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează ca, în cursul zilei marți, să se deplaseze la Kiev tocmai pentru a marca această aniversare.

