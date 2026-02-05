Încă o rundă dublă de negocieri tripartite la Abu Dhabi l-a determinat pe președintele Statelor Unite să vorbească despre „vești bune”, dar Moscova și Kievul nu sunt de aceeași părere. Nici măcar Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Președintele american, Donald Trump, a anticipat că, într-o nouă dublă rundă de negocieri între reprezentanții administrației sale și guvernele rus și ucrainean, vor exista „vești bune” cu privire la negocierile referitoare la încheierea războiului, relatează „Jornal Economico” (Portugalia).

Dar atmosfera de la Moscova și Kiev este cu totul diferită. „Suntem foarte bine cu Ucraina și Rusia. Este prima dată când spun asta. Cred că vom avea vești bune”, a declarat Trump la Casa Albă.

Dar la Kiev, capitala Ucrainei, unde președintele Volodimir Zelenski l-a primit marți pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, starea de spirit este cu totul diferită: Rusia nu a respectat armistițiul propus de Trump și acceptat de președintele rus, Vladimir Putin și, de aceea, nu există nicio perspectivă bună pentru încă o rundă de negocieri.

Însuși Rutte nu a putut, de data aceasta, să susțină declarațiile „patronului” său: într-o reuniune din Parlamentul Ucrainei, secretarul general al NATO a declarat, potrivit presei ruse, că „sunt în curs negocieri directe, iar acest lucru reprezintă un progres important”, „dar atacurile rusești, precum cele de aseară, nu demonstrează seriozitate în ce privește pacea”. „Este necesar să vedem că pacea va fi durabilă nu pentru că au fost semnate niște documente, ci pentru că există o putere concretă care să o susțină”, a adăugat acesta.

Unii aliați europeni au anunțat că vor trimite trupe în Ucraina după încheierea unui acord, și se așteaptă ca Statele Unite să ofere o garanție, a afirmat Rutte. Aceste trupe vor include „trupe terestre, aeronave în aer și nave în Marea Neagră”, a adăugat acesta. Acum, după cum știu toate părțile implicate, Rusia nu va semna niciun acord care să implice desfășurarea de trupe din afara Ucrainei pe granița de luptă, oriunde s-ar afla aceasta.

În ce privește armistițiul de o săptămână de pe linia frontului, care nu exista nicăieri, președintele american și-a asumat singur meritul pentru acesta: „l-am sunat pe președintele Putin și a fost de acord. Ucraina este o țară foarte rece. Și trece printr-un val de frig teribil. L-am întrebat dacă poate opri atacurile timp de o săptămână, fără a lansa rachete împotriva Kievului sau a oricărui alt oraș, și a fost de acord”, a subliniat acesta.

Deși Zelenski a confirmat suspendarea atacurilor rusești asupra rețelei electrice până duminica trecută, el a avertizat deja că Moscova a redirecționat bombardamentele către ținte logistice și linii de cale ferată.

De partea Moscovei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat prezența reprezentanților ruși la întâlnire. „Putem confirma că această a doua rundă va avea loc la Abu Dhabi miercuri și joi”, a declarat Peskov. „De fapt, acestea erau inițial programate pentru duminica trecută, dar agendele celor trei părți aveau nevoie de o adaptare suplimentară”, a precizat acesta.

