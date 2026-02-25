În patru ani statele UE au cheltuit miliarde de euro pentru a-i sprijini pe ucraineni din punct de vedere militar, umanitar și financiar. Dar e o investiție necesară pentru a ne apăra democrațiile împotriva amenințării rusești.

La prima vedere, suma plătită de membrii Uniunii Europene (UE) pentru a sprijini Ucraina poate părea impresionantă. În patru ani de război, cele 27 de state membre au cheltuit aproximativ 195 de miliarde de euro, conform datelor Comisiei Europene. O sumă cu 12 cifre pe care „Süddeutsche Zeitung” nu a ezitat să o comenteze: „195.000.000.000 de euro! Pare o sumă colosală”, scrie „Courrier International” (Franța).

Cu toate acestea, valoarea ajutorului acordat Ucrainei pare mult mai puțin spectaculoasă atunci când este pusă în context. „Odată ce această sumă este împărțită la întreaga populație a UE – aproximativ 450 de milioane de oameni – și apoi la patru (pentru fiecare an de război), suma este considerabil mai puțin impresionantă: 108,33 euro”.

„Prețul libertății”

Din 2022, fiecare european a cheltuit „cu aproape 60 de euro mai puțin anual decât prețul unui abonament standard la Netflix” pentru a combate „imperialismul ucigaș al lui Vladimir Putin”, potrivit cotidianului münchenez de stânga. Acest preț este semnificativ mai mic decât cel plătit de ucraineni:

„Ei plătesc cu sânge. Zeci de mii de soldați au căzut pe front în ultimii patru ani”.

„Comparativ cu aceste pierderi, 108,33 euro de persoană reprezintă o contribuție derizorie”, notează ziarul german. Mai ales având în vedere că Vladimir Putin nu vrea doar să acapareze anumite teritorii ucrainene. Potrivit ziarului german, liderul de la Kremlin vrea să demonteze ordinea mondială post-Război Rece și, prin urmare, reprezintă o amenințare pentru toate democrațiile occidentale.

Or, ambițiile președintelui rus rămân puțin înțelese în unele state membre ale UE, unde există voci care critică costul ajutorului acordat Ucrainei. În prezent, Ungaria condusă de Viktor Orban blochează chiar și transferul de noi fonduri pentru a sprijini Kievul. „Cetățenii unui continent care cheltuiesc mai mult pentru a urmări Bridgerton fără reclame decât pentru a lupta împotriva unui regim care le amenință existența nu înțeleg prețul libertății”, conchide „Süddeutsche Zeitung”.

Sursa: Rador Radio România