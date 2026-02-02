Un avion de vânătoare SU-34 ar fi dispărut deasupra Mării Negre, potrivit Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene, notează „Le Libre Belgique” (Belgia).

O armă extrem de valoroasă, folosită pentru atacuri dirijate în Ucraina, tocmai a fost pierdută de Moscova. O adevărată pierdere de 31 de milioane de euro.

Circumstanțele pierderii avionului SU-34 sunt relativ neclare, deși se crede că forțele armate ucrainene sunt responsabile pentru atac. Potrivit ziarului „Le Parisien”, acestea ar fi doborât aeronava cu o rachetă sol-aer Patriot. Cu toate acestea, posibilitatea unui accident nu poate fi complet exclusă. Până în prezent, pilotul și aeronava nu au fost încă localizați.

Mai multe surse au confirmat știrea, mai întâi din surse rusești pro-Kremlin și apoi de la Andriiv Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, precum și de la Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene, pe rețelele de socializare.

O pierdere semnificativă

Pentru ruși, aceasta este totuși o pierdere semnificativă. Su-34 este, de fapt, considerat unul dintre cele mai eficiente avioane de atac din lume, poate chiar cel mai bun avion de vânătoare-bombardier rusesc. În plus, aeronava este evaluată la 31 de milioane de euro, o sumă considerabilă.

Aeronava, extrem de rapidă având în vedere viteza sa de 1.900 de kilometri pe oră, transportă și o încărcătură utilă mare. Su-34 poate transporta într-adevăr până la 8.000 de kilograme de armament. O pierdere semnificativă, mai ales că nu este primul. Peste 30 de avioane de vânătoare de același model ar fi fost distruse de la începutul conflictului, conform unui calcul din iulie.

Sursa: Rador Radio România