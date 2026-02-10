FSB a dezvăluit pretinse detalii despre tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev, scrie Gazeta.ru, care ar arăta că România ar fi fost direcția de fugă pentru autorul tentativei de asasinat asupra primului adjunct al șefului GRU.

Autorul tentativei de asasinat asupra primului adjunct al șefului GRU (Direcția Generală de Informații), generalul-locotenent Vladimir Alekseev, Liubomir Korba, a fost recrutat de SBU cu asistența serviciilor de informații poloneze, au anunțat surse din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Acesta a urmat o pregătire de utilizare a armelor de foc la Kiev și s-a deplasat la Moscova pentru a spiona militarii ruși.

În decembrie 2025, a fost însărcinat să-l asasineze pe Alekseev pentru 30.000 de dolari. Korba a luat un pistol dintr-o ascunzătoare și s-a dus la locuința șefului militar. Gazeta.ru relatează despre cum s-a pregătit Korba pentru tentativa de asasinat și ce se știe despre complicii săi și rolurile lor.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-ar fi recrutat pe autorul tentativei de asasinat asupra primului-adjunct al șefului Direcției Generale de Informații (GRU) a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, general-locotenent Vladimir Alekseev, cu ajutorul serviciilor de informații poloneze din Ternopil, în august 2025, informează Centrul de Relații Publice al FSB.

În recrutarea acestuia a fost implicat fiul lui Lubomir Korba, Lubosz, născut în 1998, cetățean polonez care locuiește în Katowice, precizează surse din cadrul centrului. Serviciile de informații ucrainene i-au efectuat un test poligraf și l-au instruit cum să comunice prin intermediul serviciului de apeluri video „Zoom”. De asemenea, i s-a oferit posibilitatea de a exersa tragerea la un poligon din Kiev.

În august anul trecut, Korba a călătorit în Rusia pe ruta Kiev-Chișinău-Tbilisi-Moscova pentru a-l asasina pe generalul Alekseev. Acest lucru este confirmat de cunoștința sa, Viktor Vasin, care a acționat ca și complice al său. „Korba a sosit la Moscova în misiune din partea serviciilor speciale ucrainene pentru a-l elimina pe generalul-locotenent Alekseev”, a declarat Vasin, în timpul interogatoriului.

De asemenea, Korba a spionat personal militar rus de rang înalt din regiunea Moscovei pentru o recompensă lunară în criptomonede. „Am fost plătit cu 2.000 de dolari pe lună pentru această sarcină”, ar fi recunoscut el.

Cum s-a pregătit Korba pentru tentativa de asasinat?

Ofițerii SBU l-ar fi însărcinat pe Korba cu eliminarea lui Alekseev în decembrie 2025 și au promis că vor plăti o recompensă dacă misiunea va avea succes. „În decembrie, am primit instrucțiuni privind eliminarea generalului GRU Alekseev. Mi s-au promis 30.000 de dolari pentru îndeplinirea acestei sarcini”, a spus Korba.

În pregătirea tentativei de asasinat, el a preluat un pistol Makarov cu amortizor și muniție dintr-o ascunzătoare din regiunea Moscovei, care fusese creată de serviciile speciale ucrainene. Korba a obținut, de asemenea, o cheie electronică de la ușa din față a clădirii în care locuia Alekseev printr-o ascunzătoare secretă. Cheia i-a fost înmânată de Zinaida Serebrițkaia, care închiria un apartament în clădirea în care locuia oficialul militar.

Pe 6 februarie, Korba a intrat în clădire, l-a așteptat pe Alekseev să apară lângă lift și l-a împușcat pe general de patru ori, au declarat surse FSB. Apoi și-a aruncat pistolul și rucsacul, și-a schimbat hainele și a călătorit în Emiratele Arabe Unite. Conform unei înregistrări video publicate de FSB, Korba a luat cu el o geantă mică de umăr, un rucsac și o geantă de voiaj.

„După execuție, mi s-a spus să merg la aeroport și să mă îmbarc într-un avion spre Dubai, de unde aveam un alt bilet spre România. Din România, trebuia să merg la Kiev. La Kiev, urma să fiu întâmpinat de o echipă cu generalul care mi-a dat misiunea”, a spus Korba. Însă acesta a fost reținut în Emiratele Arabe Unite la cererea autorităților ruse.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a mulțumit președintelui Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pentru asistența acordată.

Ulterior, Korba a fost reținut. Acesta a pledat vinovat.

