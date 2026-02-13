Ministra de externe, Oana Țoiu, participă, în perioada 13-15 februarie, la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de securitate de la München.

Din delegația Guvernului fac parte și Radu Miruță, viceprim-ministru și ministru al apărării, și directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean.

În cadrul MSC 2026, vor fi abordate provocările actuale din domeniile securitate, politic, economic, comercial și tehnologic.

Potrivit MAE, agenda conferinței este "foarte densă", între temele majore numărându-se amenințările la adresa securității internaționale generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și perspectivele post-conflict, consolidarea apărării europene, relația transatlantică, provocările la adresa ordinii internaționale bazate pe reguli, guvernanță globală, crize și conflicte în derulare în plan global.

În sesiunile tematice ale conferinței, Oana Țoiu va prezenta evaluările și poziția României privind provocările actuale, cu accent pe importanța strategică a Mării Negre și necesitatea menținerii în atenție a situației de securitate din această regiune, inclusiv după încheierea războiului din Ucraina, importanța unei păci juste, cuprinzătoare și sustenabile în Ucraina, riscurile generate de acțiunile hibride ale Federației Ruse și necesitatea contracarării acestora, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă la nivelul NATO și al UE și cu partenerii like-minded.

Ministra afacerilor externe va sublinia importanța unei relații transatlantice "cât mai robuste" în gestionarea acestor provocări.

În marja Conferinței, Oana Țoiu va avea întâlniri bilaterale cu omologi și personalități politice din spațiul euro-atlantic și din afara acestuia și va participa la o serie de evenimente tematice asociate MSC 2026.