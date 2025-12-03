Reprezentanții României, Turciei și Bulgariei au discutat miercuri la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din NATO, despre securitatea la Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat MAE, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.

"Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră".

Șefa diplomației române a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci "o sursă majoră de risc" pentru România și pentru întreaga regiune.

În intervenția sa, ministra Oana Țoiu a punctat necesitatea "unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat".

"Pentru ca negocierile să reușească, Rusia trebuie să vadă că victoria nu este o opțiune, că Europa este unită și acționează. România este esențială pentru NATO pe Flancul estic și la Marea Neagră, iar găzduirea la București a NATO Industry Forum a poziționat România ca furnizor și partener în evoluția industriilor de apărare. Secretarul general Mark Rutte a vizitat România acum o lună și mesajul său a fost ferm în privința solidarității aliate.Vom participa și la discuții despre mobilitatea militară", a afirmat ea.

Totodată, Țoiu a precizat că România a inițiat miercuri o întâlnire cu miniștrii de Externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați.

"Luna trecută, România a găzduit exercițiul militar , unul dintre cele mai ample de pe Flancul estic, care a reunit peste 5.000 de militari din 10 țări aliate. Angajamentul robust aliat în apărarea fiecărui centimetru este mai mult decât clar", a declarat Țoiu.

Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță.

Aliații au analizat măsuri pentru întărirea "Santinelei Estice", misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană.

''România are un rol foarte important și vrem să contribuim în continuare la securitatea la Marea Neagră. Este un lucru esențial nu doar raportat la NATO, ci și în ceea ce privește securitatea rutelor comerciale din Marea Neagră - element de bază de la începutul războiului de agresiune - pentru a permite, de exemplu, tranzitul cerealelor, necesar inclusiv pentru supraviețuirea economică a Ucrainei'', a spus ea.



Discuția de miercuri vizează apărarea aeriană, cu accent pe consolidarea capacității de a proteja spațiul aerian aliat de drone.

"Pentru România, o componentă foarte importantă este securitatea maritimă și ne vom întâlni astăzi, în formatul România-Turcia-Bulgaria, pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră", a precizat ministra de Externe.

Țoiu a mai declarat că pentru România este "foarte importantă" și mobilitatea militară:

"Vom discuta despre acest lucru cu Italia și cu țările din Balcanii de Vest, privind coridorul balcanic și modurile în care putem îmbunătăți mobilitatea militară de la Marea Neagră la Marea Adriatică''.

Referitor la negocierile privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Oana Țoiu a spus că ''atunci când vine vorba de Rusia, trebuie să fim atenți mai degrabă la fapte decât la vorbe''.

"Trebuie să ne uităm la ce fac, nu la ce spun'', a precizat Țoiu, amintind de atacurile recente ale Rusiei împotriva civililor, inclusiv copiilor.