Ministerul Apărării achiziționează și un sistem mobil de rachete pentru apărarea de coastă, informează „Sega” (Bulgaria).

Olanda și Belgia îi dăruiesc Bulgariei nave de război - vânătoare de mine, în schimbul reparării acestora de către Bulgaria și apoi a instrucției obligatorii a echipajelor ucrainene pe ele. Acest lucru reiese dintr-o decizie a Consiliului de Miniștri de la Sofia.

Vor fi achiziționate în total de șapte nave „vânătoare de mine” - „Zirixii”, „Willemstad” și „Schiedam” - dotate cu echipamente moderne pentru detectarea, identificarea și distrugerea minelor și a obiectelor asemănătoare minelor. Vânătoarele de mine sunt operaționale conform standardelor NATO și sunt operate în prezent de Forțele Navale Olandeze. Acestea vor include o instalație de instruire a echipajelor, piese de schimb și echipamente suplimentare.

Achiziționarea unor astfel de nave va permite Forțelor Navale să ducă la îndeplinire sarcinile care îi sunt atribuite pentru a asigura apărarea și securitatea maritimă în spațiile maritime naționale și pentru a oferi asistență structurilor naționale. Modernizarea flotei de nave va contribui la îndeplinirea angajamentelor internaționale asumate.

Bulgaria va trebui să plătească pentru repararea și refacerea celor șapte nave, în măsura în care acestea îndeplinesc standardele de pregătire operațională, precum și pentru instruirea echipajelor ucrainene de vânătoare de mine.

Acest lucru va costa 42 de milioane de euro, a anunțat ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov. Potrivit acestuia, în acest fel, Bulgaria începe o nouă etapă în modernizarea Forțelor Navale. „Patru dintre aceste nave vor fi livrate de Belgia. Există o astfel de decizie a guvernului belgian. Prin decizia de astăzi a guvernului nostru, trecem la negocieri, iar trei vor fi furnizate de Olanda. Există de asemenea o decizie a guvernului olandez. Obiectivul acestor nave este în esență politic. Acestea sunt furnizate Bulgariei gratuit”, a explicat ministrul bulgar al Apărării.

Prima navă va sosi chiar anul acesta. „Forțele Armate Bulgare au deja trei astfel de nave, furnizate tot de Belgia și Olanda, adică avem deja experiență în operarea acestor nave și în acțiunile anti-mine, inclusiv operațiunea anti-mine pe care o desfășurăm cu România și Turcia, se desfășoară cu astfel de nave”, a declarat Zaprianov. Și a subliniat că acest proiect asigură o tranziție lină către platforme mai moderne, cu resurse extinse și compatibilitate deplină cu standardele NATO.

Consiliul de Miniștri a aprobat de asemenea achiziționarea unui sistem de apărare de coastă (CDS) și a echipamentelor aferente, piese de schimb, instruire și suport, precum și a unui sistem radio tactic multifuncțional (MIDS JTRS) și a suportului și echipamentelor aferente, în cadrul Programului de Vânzări Militare Externe al SUA. Toate contractele trebuie ratificate de Adunarea Națională de la Sofia.

Sursa: Rador Radio România