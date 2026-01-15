„Numărul total al victimelor civile din Ucraina în 2025 a ajuns la cel puțin 2.514 morți și 12.142 răniți”, o creștere de 31% față de 2024, scrie „El Mundo” (Spania).

Cu peste 2.500 de civili uciși, 2025 a fost „cel mai sângeros” an din Ucraina de la primul an al invaziei rusești din 2022, potrivit unui raport al Națiunilor Unite.

„Numărul total al victimelor civile din Ucraina în 2025 a ajuns la cel puțin 2.514 morți și 12.142 răniți”, o creștere de 31% față de 2024 și de 70% față de 2023, potrivit raportului Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU).

Din 24 februarie 2022, ONU a înregistrat aproape 15.000 de morți civili și 40.600 de răniți. Însă numărul real al victimelor este „probabil considerabil mai mare”, în principal din cauza dificultății de acces în anumite zone, în special în primele luni ale invaziei rusești.

„Această creștere nu se datorează doar intensificării ostilităților de-a lungul liniei frontului, ci și utilizării tot mai frecvente a armelor cu rază lungă de acțiune”, a declarat Danielle Bell, șefa HRMMU, într-un comunicat.

Rusia a ocupat peste 5.600 km² în 2025, adică 0,94% din teritoriul Ucrainei, mai mult decât în ​​2024 și 2023 la un loc, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor de la Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul Amenințări Critice (CTP), două centre de cercetare americane specializate în conflicte.

Eforturile diplomatice pentru a încerca să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace s-au intensificat în ultimele luni, dar până acum nu au produs niciun progres concret.

Sursa: Rador Radio România