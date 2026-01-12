Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este sceptic în privința Acordului Comercial UE-Mercosur, spunând că de obicei România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi.

"Experiența ne învață că România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi, dar rămâne cu amenințarile economice", a scris luni pe Faceboook Radu Oprea.

Teoretic acordul comercial cu țările Mercosur poate fi o șansă, iar dacă ne uităm pe puținele date pe care le avem la dispoziție constatăm că exportăm produse cu valoare adăugată, mașini, componente pentru industria auto etc. și importăm materie primă, ștroturi de soia, tutun", a mai scris secretarul general al Guvernului, adăugând că datele autorităților române sunt "precare", deoarece "s-au lenevit", comerțul exterior fiind competență exclusivă a Comisiei, conform TFUE.

"Datele noastre sunt puține și pentru că în 2022 - 2023 prin înființarea ARICE (Agenția română pentru investiții și comerț exterior) am destructurat Direcția de Comerț Exterior. Ea a funcționat unitar în cadrul diverselor ministere având reprezentarea la OMC (Organizația Mondială a Comerțului), secția de comerț de la Reprezentanța Ro la Bruxelles, centrala de la București și consilierii economici pe diferite spații. Acum această comunicare este ruptă, relația comercială bilaterală fiind la ARICE, iar politicile comerciale la minister. Informația nu circulă, nu ai date să faci analize și studii de impact. Oare cum definim poziția de țară și mandatele de negociere când nu ai analize de risc?", a explicat Oprea lipsa de date privind avantajele și dezavantajele acordului pentru România.

Aprobarea acordului comercial înseamnă că taxele vamale scad pentru peste 92% din liniile tarifare, ceea ce înseamnă oportunități și pentru UE, și pentru Mercosur.

Pe de altă parte, România nu are consilieri economici sau reprezentanți ai Camerelor de Comerț și nici misiuni economice nu prea organizează în țările din Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay:

"Participarea la târguri și expoziții este inexistetă pe acest spațiu, că doar o privim ca pe o cheltuielă și nu ca o investiție".

Oprea dă ca exemplu și Acordul comercial cu Vietnam semnat de UE pe 30 iunie 2019 și de care România nu a știut să profite.

"De abia anul acesta am reușit să deschidem piața vietnameză de carne de pasăre pentru producătorii români. Și asta pentru că împreună cu președintele ANSVSA am fost suficienți de încăpățânăți. Dar acestea sunt eforturi individuale și nu o politică economică de stimulare a exporturilor".

Reprezentanții statelor membre în COREPER au aprobat vineri, 9 ianuarie, acordul, care urmează să fie semnat sâmbătă în Paraguay.

Imediat după aprobare social-democrații și ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, au atacat Guvernul și MAE, susținând că poziția României față de acord nu a fost discutată în ședințele de guvern.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni într-un interviu pentru G4Media că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare.

Guvernul nu a avut nicio reacție până acum, în timp ce președintele Nicușor Dan a salutat Acordul.