Liderii de la Bruxelles, conduși de Ursula von der Leyen, au convenit marți cu președintele Zelenski asupra continuării războiului, susține prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook, citat de MTI.

„Este o veste proastă pentru Europa”, a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceștia prelungesc un război „care evident nu are soluție pe front, dar care implică distrugeri teribile”.

„Vreo 35.000 de oameni mor sau sunt schilodiți în fiecare lună, în timp ce liniile frontului abia se mișcă, lăsând sute de mii de văduve, orfani, mame care își jelesc fiii - asta este ceea ce susține Bruxellesul”, a denunțat Orban.

Între timp, „sute de miliarde de euro sunt arse... degeaba: acest război nu paralizează Rusia, ci Europa”, a afirmat prim-ministrul ungar, adăugând că războiul din Ucraina „creează și un risc de război nuclear, Europa confruntându-se cu o putere nucleară”.

„Ne-ar atrage în el dacă i-am lăsa”, a conchis Orban, care a mai susținut în același mesaj că liderul partidului ungar de opoziție Tisza, Peter Magyar, „a semnat săptămâna trecută la Munchen un pact secret cu liderii de la Bruxelles, cu asistență germană”, în baza căruia „Ungaria va intra în rândul țărilor europene aflate în război și va aproba ajutor financiar pentru Ucraina în schimbul sprijinului din partea Bruxellesului și Kievului”.

Magyar va „detașa Ungaria de petrolul și gazele ieftine”, dar 'Ungaria trebuie să rămână deoparte. Guvernul ungar trebuie să mențină securitatea Ungariei. Noi vom realiza asta”, a mai afirmat premierul ungar, citat de MTI.

Peter Magyar, principalul contracandidat al lui Viktor Orban la alegerile prevăzute pentru 12 aprilie în Ungaria, este susținut de Bruxelles, în timp ce Orban se află în conflict cu Bruxellesul întrucât Ungaria a refuzat să susțină Ucraina în războiul cu Rusia și a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranților și a ONG-urilor, menționează Reuters.

