Kirill Dmitriev, care negociază pentru Vladimir Putin potențiale acorduri economice cu Statele Unite, a promis un câștig neașteptat de 14 trilioane de dolari pentru Washington, scrie „France 24” (Franța).

Condiția: încetarea sancțiunilor economice americane împotriva Rusiei. Economiștii consideră că e o sumă nebunească, dar recunosc în același timp că Donald Trump ar putea fi tentat de promisiuni.

Pentru 14 trilioane de dolari (12 trilioane de euro), Kremlinul speră să-l aibă pe Donald Trump în buzunar. În timp ce discuțiile de pace dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina de la Geneva par să bată pasul pe loc din 17 februarie, un alt canal de negocieri pare mai promițător - cel puțin pentru președintele american și pentru Vladimir Putin.

Acest efort este condus de Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe și emisar de încredere al președintelui rus, însărcinat să-i convingă pe americani să semneze acorduri economice cu Moscova. „Portofoliul de proiecte potențiale între Statele Unite și Rusia depășește 14 trilioane de dolari”, a declarat el pe X, miercuri, 18 februarie.

O ofertă generoasă pentru a obține atât ridicarea sancțiunilor americane, cât și sprijinul lui Donald Trump pentru planul de pace rusesc în Ucraina.

„Un nonsens total”

Este o sumă uluitoare... chiar depășește ce a menționat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la începutul lunii februarie. El a susținut că serviciile sale de informații au aflat că, în paralel cu negocierile oficiale de pace, Rusia i-a trimis administrației Trump „pachetul Dmitriev” în valoare de ”doar” 12.000 de miliarde de dolari.

Această sumă stârnise deja nedumerire printre economiștii și specialiștii din Rusia. „Este un nonsens total. Dimensiunea economiei ruse reprezintă doar o fracțiune din această sumă, așa că nu văd cum ar fi posibil să promiți o astfel de sumă”, afirmă Maximilian Hess, fondatorul firmei de consultanță Ementena Advisory și autorul cărții „Economic War: Ukraine and the Global Conflict between Russia and the West” (”Război economic: Ucraina și conflictul global dintre Rusia și Occident”).

Mai precis, „PIB-ul rusesc se ridică la două sau trei mii de miliarde de dolari [de șase ori mai puțin decât oferta lui Kirill Dmitriev, n. red.], deci este de neconceput din punct de vedere economic. Chiar și fiind optimiști, pare imposibil să semnezi cu succes contracte în valoare de 1000 de miliarde de dolari”, afirmă Vasili Astrov, economist și specialist în Rusia la Institutul de Studii Economice Internaționale din Viena.

Cel mai probabil Kirill Dmitriev „a găsit o cifră suficient de impresionantă pentru a-i permite lui Donald Trump să-i 'vândă' opiniei publice acorduri economice cu Rusia”, consideră Serghei Popov, specialist în economia rusă la Universitatea din Cardiff.

În ciuda absurdității cifrei oficiale, economiștii intervievați avertizează că „ar exista evident beneficii economice” pentru americani în semnarea unor acorduri cu Rusia. Ar fi oare suficient pentru a-l convinge pe Donald Trump să pună capăt la peste 10 ani de sancțiuni economice americane împotriva Rusiei (primele dintre acestea datând din 2014 și anexarea forțată a Crimeei de către Rusia)?

Cel mai promițător domeniu poate părea a fi cel al hidrocarburilor și altor zăcăminte

Rusia rămâne un gigant în petrol și gaze naturale. Oferta lui Kirill Dmitriev menționează resursele încă neexploatate din Siberia și regiunea arctică.

„Viitorul sectorului petrolier rus se află cu siguranță în Arctica”, recunoaște Vasili Astrov. Exxon Mobil ar fi probabil încântată să participe la această aventură nordică în căutarea aurului negru.

Însă acestea sunt și venituri extrem de speculative. „Este foarte posibil să existe zăcăminte care, în cele din urmă, se dovedesc neprofitabile”, spune Vasili Astrov. Majoritatea instalațiilor sunt învechite sau încă trebuie construite în întregime, ceea ce s-ar putea dovedi foarte costisitor pentru oricine dorește să se aventureze.

În plus, „industria extractivă din Rusia poate fi rapid supusă exproprierii de către autorități”, notează Aleksei Kiselev, economist la Școala de Bănci și Finanțe a Institutului Universitar European de lângă Florența, Italia. Într-adevăr, este nevoie de o doză bună de optimism sau de imprudență pentru a investi în hidrocarburi rusești, știind că ”ceea ce se semnează într-o zi poate fi revocat a doua zi de către guvern”, confirmă Serghei Popov.

Credibilitatea informațiilor privind resursele rusești neexploatate este de asemenea discutabilă. Kirill Dmitriev, de exemplu, laudă toate elementele de pământuri rare care așteaptă să fie exploatate în Rusia. Acest argument este probabil să rezoneze în Statele Unite, unde pământurile rare sunt văzute ca o resursă vitală în conflictul comercial și tehnologic cu China. Washingtonul este de asemenea foarte interesat de pământurile rare deținute de Ucraina.

Cu toate acestea, „datele geologice datează din epoca sovietică și au fost stabilite fără a se lua în considerare potențiala viabilitate economică”, explică Vasili Astrov.

McDonald's sau China?

De aceea, „cea mai sigură sursă de venit provine probabil dintr-o creștere a comerțului bilateral”, consideră Aleksei Kiselev. Există mai puține riscuri asociate cu natura sistemului economic și politic rus, cum ar fi exproprierile unilaterale, atunci când vine vorba de vânzarea sau importul de bunuri.

Însă eventuala relansare a comerțului bilateral „nu va fi în avantajul rușilor, deoarece investițiile americane nu vor fi în infrastructură sau servicii care ar putea ajuta economia pe termen lung”, explică Serghei Popov. Potrivit experților intervievați, aceasta ar implica cumpărarea și vânzarea de active și bunuri ale căror profituri ar aduce beneficii doar unei minorități din Rusia.

Rămâne posibilitatea ca americanii să confiște active înghețate. Invazia Ucrainei a determinat unele companii occidentale să fugă, activele lor fiind înghețate sau vândute unor grupuri rusești. Altele au rămas în Rusia, dar o parte din veniturile lor au fost înghețate în conturi bancare. „Ridicarea sancțiunilor le-ar putea permite să recupereze aceste fonduri, care au continuat să genereze dobânzi”, notează ”The Economist”.

Grupuri americane precum McDonald's ar putea dori de asemenea să-și recupereze francizele „care fuseseră preluate de lanțul local de fast-food-uri Vkusno i Tocika”, subliniază Vasili Astrov.

Este mai ușor de zis decât de făcut. Mai ales că Kirill Dmitriev pare să le ofere americanilor șansa de a-și recupera cota de piață deținută anterior de alte grupuri occidentale care nu au rămas. „Antreprenorii locali care au achiziționat aceste active și companiile străine ale căror active au fost blocate își vor spune probabil cuvântul și ar putea iniția proceduri legale pentru a se opune”, explică Maximilian Hess.

Toate aceste promisiuni rusești făcute Washingtonului riscă de asemenea să irite o altă putere: China. „Când toți ceilalți s-au îndepărtat de Rusia, China a căutat să beneficieze”, subliniază Vasili Astrov.

Cu siguranță, Beijingul nu va sta degeaba în timp ce Moscova oferă Washingtonului pe tavă ceea ce ar putea obține chinezii. „Pentru Rusia, îmbunătățirea relațiilor sale economice cu Statele Unite i-ar permite de asemenea să se afle mai puțin într-o poziție de slăbiciune față de China”, explică Aleksei Kiselev. Probabil că Beijingul nu are niciun interes ca Kirill Dmitriev să reușească în misiunea sa de persuasiune economică în Statele Unite.

