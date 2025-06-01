Conferința la Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)” va avea loc la Chișinău, pe 20 ianuarie.

Sub egida Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU), conferința este organizată de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor – IDEP Moldova în parteneriat cu Digital Park Chișinău.

Conferința va avea loc Digital Park Chișinău, pe 20 ianuarie 2026, în intervalul 10:00 – 13:00.

Evenimentul reunește factori de decizie, experți în politici publice, reprezentanți ai mediului instituțional și economic din România, Ucraina și Republica Moldova, având ca obiectiv instituționalizarea cooperării economice trilaterale ca instrument operațional dedicat reconstrucției Ucrainei și consolidării cooperării regionale est-europene, anunță organizatorii.

Context strategic

Inițiativa constituirii Camerei de Comerț Trilaterale RO–UA–MD este rezultatul unui proces de consultare graduală și coerentă, desfășurat la nivel european, național și regional, și a fost:

- prezentată și validată în cadrul consultărilor din Parlamentul European – Bruxelles (4 iunie 2025, detalii, aici);

- consolidată prin dezbaterea publică din Camera Deputaților a României (9 septembrie 2025, detalii, aici);

- aprofundată în cadrul reuniunii regionale de la Palatul Culturii Iași (21 noiembrie 2025, detalii, aici).

Până în prezent, demersul este susținut de peste 250 de instituții și organizații din cele trei state și de la nivel european, reflectând un consens larg asupra necesității unui cadru economic trilateral structurat, capabil să susțină investițiile, lanțurile de valoare și cooperarea public–privată în etapa de reconstrucție post-conflict.

Obiectivele reuniunii de la Chișinău

Reuniunea din 20 ianuarie 2026 își propune:

- Finalizarea cadrului instituțional și de guvernanță pentru Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM) și discutarea etapelor de constituire a acesteia;

- Identificarea de proiecte comune de cooperare economică și investiții pentru reconstrucția Ucrainei;

- Elaborarea unor recomandări comune pentru autoritățile și mediul de afaceri din cele trei țări, menite să susțină procesul de refacere post-conflict și integrarea regională și dezvoltarea documentului Cartea Albă AMEERU 2026 Chișinău.

