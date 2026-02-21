Un articol publicat de Shaun Walker în „The Guardian” (Marea Britanie) dezvăluie cum serviciile de informații americane și britanice au anticipat invazia rusă din Ucraina, dar s-au lovit de scepticism în capitalele europene și chiar la Kiev.

CIA și MI6 au obținut, cu luni înainte de 24 februarie 2022, informații consistente – imagini satelitare, interceptări și surse umane – care indicau intenția Kremlinului de a ataca pe scară largă și de a încerca preluarea rapidă a Kievului. Directorul CIA de la acea vreme ar fi transmis personal avertismente ferme, iar Washingtonul a decis să facă publice o parte dintre datele de intelligence pentru a contracara narativul Moscovei.

Cu toate acestea, mai multe guverne europene au privit informațiile cu rezerve. Amintirea informațiilor eronate privind armele de distrugere în masă din Irak a alimentat neîncrederea față de evaluările americane. Ideea unei invazii totale a unui stat european părea, pentru unii oficiali, „improbabilă” sau chiar „absurdă”.

La rândul său, conducerea ucraineană a evitat inițial să valideze public scenariul iminent al unui război total, temându-se de panică, prăbușire economică și destabilizare internă. Articolul arată însă că, în paralel, au fost făcute pregătiri discrete pentru scenariul cel mai grav.

Invazia din 24 februarie 2022 a confirmat în mare măsură avertismentele serviciilor occidentale. Totuși, analiza retrospectivă evidențiază și limitele prognozelor: Occidentul a subestimat capacitatea de rezistență a Ucrainei și a supraestimat eficiența planului militar rus.