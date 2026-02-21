Patru ani de război în Ucraina. Serviciile secrete au avertizat, însă prea puțini au crezut
Un articol publicat de Shaun Walker în „The Guardian” (Marea Britanie) dezvăluie cum serviciile de informații americane și britanice au anticipat invazia rusă din Ucraina, dar s-au lovit de scepticism în capitalele europene și chiar la Kiev.
CIA și MI6 au obținut, cu luni înainte de 24 februarie 2022, informații consistente – imagini satelitare, interceptări și surse umane – care indicau intenția Kremlinului de a ataca pe scară largă și de a încerca preluarea rapidă a Kievului. Directorul CIA de la acea vreme ar fi transmis personal avertismente ferme, iar Washingtonul a decis să facă publice o parte dintre datele de intelligence pentru a contracara narativul Moscovei.
Cu toate acestea, mai multe guverne europene au privit informațiile cu rezerve. Amintirea informațiilor eronate privind armele de distrugere în masă din Irak a alimentat neîncrederea față de evaluările americane. Ideea unei invazii totale a unui stat european părea, pentru unii oficiali, „improbabilă” sau chiar „absurdă”.
La rândul său, conducerea ucraineană a evitat inițial să valideze public scenariul iminent al unui război total, temându-se de panică, prăbușire economică și destabilizare internă. Articolul arată însă că, în paralel, au fost făcute pregătiri discrete pentru scenariul cel mai grav.
Invazia din 24 februarie 2022 a confirmat în mare măsură avertismentele serviciilor occidentale. Totuși, analiza retrospectivă evidențiază și limitele prognozelor: Occidentul a subestimat capacitatea de rezistență a Ucrainei și a supraestimat eficiența planului militar rus.
