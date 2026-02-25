În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 3 și 40 de minute, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice.

Potrivit „UkrInform” (Ucraina), în cei patru ani de război la scară largă, Ucraina a provocat pierderi considerabile Rusiei atât în ceea ce privește forța umană a armatei, cât și în armament și tehnică militară. Conform datelor Statului Major, pierderile totale de luptă ale trupelor ruse în Ucraina, în perioada 24 februarie 2022 - 24 februarie 2026, se ridică la aproximativ 1.261.420 de persoane.

De asemenea, Forțele de Apărare ucrainene au distrus 11.698 de tancuri, 24.086 de vehicule blindate de luptă, 37.560 de sisteme de artilerie, 1.654 de sisteme de rachete cu lansare multiplă, 1.305 mijloace de apărare antiaeriană, 435 de avioane, 348 de elicoptere, 145.571 de drone, 4.347 de rachete de croazieră, 29 de nave/ambarcațiuni, 2 submarine, 79.826 de vehicule și cisterne transportatoare de combustibil, precum și 4.074 de echipamente speciale. Potrivit comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskii, de la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, în direcția Oleksandrivka, Forțele de Apărare au restabilit controlul asupra a 400 km² de teritoriu și a opt localități.

Anterior, la 20 februarie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în sudul țării, au fost recuceriți 300 km² de teritoriu. Sirski a mai arătat că 2025 a fost primul an în care pierderile umane ale armatei ruse în Ucraina au depășit nivelul recrutărilor: în 2025, au fost mobilizați și încorporați 406.000 de militari, în timp ce pierderile totale (morți și răniți) s-au ridicat la aproximativ 418.000 de soldați.

În ansamblu, Sîrskii este de părere că armata ucraineană, în pofida dificultăților de pe câmpul de luptă, a reușit să zădărnicească planurile ofensive de amploare ale inamicului în 2025, împiedicând ocuparea integrală a Donbasului și a unor teritorii din regiunile Zaporijjia, Dnipropetrovsk și Herson, precum și crearea unei zone-tampon în regiunile Harkiv și Sumi. Comandantul-șef a respins din nou declarațiile conducerii militare ruse privind presupuse cuceriri ale Kupianskului și Pokrovskului.

Potrivit președintelui Zelenski, pierderile confirmate ale Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă se ridică la 55.000 de militari uciși, existând, totodată, un număr mare de persoane date dispărute. La 14 februarie 2026, aproximativ 7.000 de militari ucraineni se aflau în captivitate în Rusia. Până în februarie 2026, au avut loc 71 de schimburi de prizonieri (din 24 februarie 2024). Ultimul schimb amplu s-a desfășurat la 5 februarie, când au fost repatriați 150 de militari și șapte civili. Potrivit Comandamentului ucrainean pentru prizonierii de război, până în februarie, au fost repatriați, în total, 6.422 de militari și civili. De asemenea, în cadrul măsurilor de repatriere, au fost aduse în țară 16.747 de cadavre ale celor decedați la ruși (date valabile în ianuarie).

În același timp, Rusia continuă să atace populația civilă și infrastructura Ucrainei. Conform raportului Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, până în februarie 2026, peste 15.000 de civili au fost uciși și peste 41.000 răniți de la începutul invaziei la scară largă. Civili au fost uciși sau răniți în 26 din cele 27 de regiuni administrative ale țării. Numărul total al victimelor din 2025 a fost cu 31% mai mare decât în 2024 și cu 70% mai mare decât în 2023.

În plus față de bombardamentele regulate, Rusia a încălcat dreptul internațional prin executarea prizonierilor. Potrivit primei doamne Olena Zelenska, 684 de copii au murit în Ucraina în timpul războiului la scară largă, iar peste 2.000 au fost răniți. Conform datelor preliminare, peste 19.000 de copii ucraineni au fost deportați sau transferați forțat în Rusia, dintre care aproximativ 2.000 au fost readuși deja în țară. Ministerul Culturii de la Kiev a informat că, până la 9 februarie 2026, 1.685 de monumente ale patrimoniului cultural și 2.483 de obiective ale infrastructurii culturale au fost distruse sau avariate. De asemenea, aproape 4.358 de instituții de învățământ și 2.530 de unități medicale au fost distruse ori avariate.

Potrivit datelor furnizate de Banca Mondială, în cei patru ani de invazie la scară largă, Ucraina a suferit pierderi directe în valoare de 195 miliarde de dolari, iar costul total al reconstrucției și redresării este estimat la aproape 588 miliarde de dolari. La împlinirea a patra ani de la declanșarea războiului de amploare, la Kiev, au sosit șefa Comisia Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliul European, António Costa. Aceștia au participat la ceremonia oficială de comemorare, au vizitat un obiectiv energetic afectat de atacuri rusești și au avut o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski, precum și o reuniune a Coaliției celor dispuși, organizată în capitală.

