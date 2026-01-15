Comisia Europeană a aprobat miercurea aceasta împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru reparații convenit în decembrie și are în vedere acordarea unui ajutor de 200 de milioane de euro Groenlandei, scrie „El País” (Spania).

Europa începe să-și arate ghearele. Cu ezitare. Fără surle și trâmbițe, fără atacuri directe la adresa Statelor Unite, cu reținerea care a caracterizat acest prim an nebunesc de trumpism. Dar cu un scop: Comisia Europeană își va prezenta miercuri planurile concrete privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru reparații de daune pentru Ucraina, aprobat la summitul european chinuitor din decembrie anul trecut. Acest ajutor reprezintă un fel de revoluție: banii vor fi strânși prin emiterea de euroobligațiuni – pentru a doua oară în istorie, după pandemie – în urma refuzului Belgiei de a utiliza active rusești înghețate pentru a finanța ajutorul acordat Kievului până în 2027.

Potrivit Comisiei Europene, cea mai mare parte a împrumutului, 60 de miliarde de euro, va fi alocată cheltuielilor militare; restul de 30 de miliarde sunt destinate ajutorului civil, conform unui document obținut de „El País”.

Literele mici sunt partea cea mai interesantă și vor provoca o grimasă de nemulțumire la Washington: Kievul trebuie să aloce cheltuielile de apărare pentru producerea proprie de arme sau pentru achiziții de la fabricile europene; se poate adresa doar țărilor terțe, cum ar fi Statele Unite, atunci când justifică faptul că nu poate găsi arme similare în timp util în Europa.

Ucraina are nevoie urgentă de acești bani. Fără ei, ar putea rămâne fără fonduri încă din primăvară, cu consecințe dezastruoase pentru rezultatul războiului. Prin urmare, Bruxelles-ul abordează problemele importante, dar reuniunea Colegiului Comisarilor de miercuri va include probabil și o sesiune dedicată chestiunilor urgente. În urma intervenției militare americane în Venezuela și a amenințărilor continue la adresa Groenlandei, Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen din Germania, intenționează, de asemenea, să aprobe o propunere de ajutor financiar în valoare de 200 de milioane de euro pentru Groenlanda.

Cifra poate părea modestă, dar este vorba despre un teritoriu cu abia 55.000 de locuitori, iar acesta este un prim pas, care va fi urmat de alte măsuri. Europenii studiază cum să formeze o coaliție de țări – rămâne de văzut dacă cu sau fără sprijinul NATO – pentru a preveni orice potențiale acțiuni ale Washingtonului. Însă eliberarea acestor fonduri ar avea o semnificație simbolică inconfundabilă, coincizând cu o întâlnire crucială programată în capitala SUA între administrația Trump și reprezentanți de rang înalt din Groenlanda și Danemarca.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a catalogat din nou ca fiind "inacceptabile" amenințările republicanului de a prelua controlul asupra insulei arctice. Însă Trump a reiterat în ultimele ore că „SUA vor obține cumva Groenlanda”.

Ucraina și Groenlanda fac parte din aceeași piesă de teatru: după Venezuela, revoluția trumpiană ar putea ajunge și în Europa dacă Statele Unite lasă Kievul în voia sorții sau decid să reproducă intervenția din Venezuela pe teritoriul european, pe teritoriul NATO, în ciuda posibilității de a submina Alianța Atlantică.

Ucraina rămâne un focar de tensiuni în fața recentelor progrese ale Rusiei. Iar în ultimele săptămâni, acest lucru a provocat adevărate dureri de cap instituțiilor europene: refuzul ferm al Belgiei de a utiliza fondurile rusești înghețate, deținute în mare parte de instituția financiară Euroclear cu sediul la Bruxelles, i-a obligat pe șefii de stat și de guvern din UE, reuniți în decembrie, să opteze pentru alternativa emiterii de datorii comune pentru a finanța nevoile cele mai imediate ale Ucrainei. Principalii aliați ai Moscovei în Europa – Republica Cehă, Ungaria și Slovacia – au fost excluși din acest acord la propria lor cerere.

În ciuda tuturor acestor lucruri, UE a vrut să se laude cu acordul la care s-a ajuns: „Ne-am îndeplinit angajamentul de a finanța Ucraina pentru următorii doi ani cu 90 de miliarde de euro și am convenit că Ucraina va rambursa acești bani doar atunci când Rusia va plăti pentru pagubele cauzate de război. În plus, vom menține activele rusești înghețate până când Rusia va plăti”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, la sfârșitul reuniunii.

În urma acordului politic la care s-a ajuns în decembrie, detaliile împrumutului erau încă în așteptare: aceasta este ceea ce se va decide miercuri la Bruxelles, la prima reuniune a comisarilor din acest an, agendele Venezuelei, Groenlandei și Iranului fiind într-un moment critic. Potrivit surselor, banii vor fi acordați cu anumite condiții: în primul rând, aceștia trebuie cheltuiți în Ucraina și în cadrul UE. Singura excepție este clară: dacă blocul european nu este capabil să furnizeze echipamente militare într-un termen specificat – de exemplu, un tanc a cărui livrare va dura trei ani – aceste echipamente pot fi achiziționate din afara UE.

Banii sunt utilizați în principal pentru industria de apărare din Ucraina și UE, precum și în alte scopuri, și în țări terțe, numai atunci când Ucraina oferă un motiv justificabil, potrivit surselor consultate. Achizițiile de echipamente fabricate în Europa au reprezentat o cerere persistentă din partea mai multor țări, în special a Franței.

