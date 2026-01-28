Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri seară că Uniunea Europeană a publicat lista proiectelor de interconectivitate energetică finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.

Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanța Proiectul de Interes Comun (CARMEN), dezvoltat de consorțiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. și Elektroenergien Sistemen Operator EAD.

Rețelele de transport și distribuție a energiei din România și Bulgaria vor fi modernizate și digitalizate pentru mai multă eficiență, dar și pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

"Concret, interconectările energetice înseamnă prețuri mai mici pentru români și companiile din România, pentru că transferă eficient și sigur energie, fără pierderi și fără suprasolicitări în sistem. CARMEN, primul Proiect de Interes Comun din aria tematică „rețele inteligente de electricitate” dezvoltat pe teritoriul României, înseamnă investiții care se văd în facturi, în economie și în securitatea energetică a regiunii", a precizat ministrul.

Prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, în 2023 UE anunța că investește 6,2 miliarde de euro în infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente. La acest apel de proiecte, România a obținut finanțări de aproape 600 de milioane de euro, a precizat comisara de atunci pe Transporturi, Adina Vălean.