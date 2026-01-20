Delegația fermierilor din România, formată din peste 200 de participanți, este prezentă la protestul de la Strasbourg pentru a solicita politici agricole și comerciale aplicabile în practică, nu decizii luate pe hârtie, anunță Lapar.

Această mobilizare se înscrie "în linia poziției exprimate de Copa-Cogeca, care a anunțat sprijinul oficial pentru demonstrația de la Strasbourg din 20 ianuarie și a solicitat o Politică Agricolă Comună puternică după 2027, comerț echitabil și transparent, precum și o simplificare reală și certitudine juridică pentru fermieri", potrivit unui comunicat Lapar.

Asociația cere excluderea agriculturii din mecanismul CBAM și respingerea fermă a ideii de Fond Unic, care ar dilua sprijinul destinat agriculturii în viitorul cadru financiar multianual.

Ea solicită menținerea Politicii Agricole Comune post-2027 cu doi piloni, un buget actualizat cu rata inflației și o simplificare reală a PAC, aplicabilă în teren.

"Agricultura nu este un sector industrial. Politicile actuale transferă costurile direct asupra fermierilor, afectând competitivitatea acestora și punând în pericol securitatea alimentară a Uniunii Europene", comunică Lapar.

În ceea ce privește Acordul UE–MERCOSUR, agricultorii români solicită redeschiderea negocierilor pe capitolul agricol, susținând că actualele clauze de salvgardare nu funcționează:

"Datele necesare pentru monitorizarea cotelor lipsesc, raportările sunt întârziate, iar responsabilitățile sunt fragmentate între instituții. În lipsa unor date în timp real, aceste clauze sunt inaplicabile. Din acest motiv, cerem amânarea intrării în vigoare a acordului până la obținerea unei forme acceptate de organizațiile profesionale din agricultură și tratarea agriculturii ca sector strategic, nu ca monedă de schimb geopolitică".

De asemenea, Lapar solicită introducerea unui sistem obligatoriu de licențiere prealabilă pentru produsele agricole provenite din statele MERCOSUR, ca instrument de control al volumelor, trasabilității și conformității.

Organizația mai cer și interzicerea revânzării materiei prime din state terțe ca origine UE, practică posibilă în prezent prin procesări minimale, reetichetare sau reambalare într-un stat membru.

"Este necesară o etichetare corectă și vizibilă pentru consumatori, prin menționarea clară a originii reale a produselor și a statului terț de proveniență, pe baza unor reguli uniforme și a unor controale efective pe întreg lanțul de comercializare. În acest sens, se impune modificarea Directivei privind practicile comerciale neloiale (UTP), astfel încât aceasta să se aplice explicit și produselor provenite din state terțe, pentru a preveni concurența neloială generată de importuri care nu respectă standardele sociale și de mediu impuse producătorilor din Uniunea Europeană".

Lapar solicită și crearea unei structuri reale de securitate, siguranță și control pentru importurile agricole, cu coordonare instituțională și sisteme digitale funcționale.

Analiza bazată pe Access2Market și Eurostat arată că, pentru produse sensibile precum carnea de vită, nu există date raportate pentru perioada 2021–2024, iar România nu dispune de raportări cantitative pe produs, iar competențele sunt fragmentate între autorități, în timp ce datele statistice sunt disponibile cu întârziere și exclusiv în valori financiare, fără segmentare pe produse.

În aceste condiții, clauzele de salvgardare sunt ineficiente în practică: "Comerțul liber fără date, fără control și fără standarde egale nu este comerț liber, ci dumping mascat".

Copa-Cogeca le cere eurodeputaților să acționeze

Liderii Copa-Cogeca, care s-au întâlnit luni la Bruxelles pentru a analiza situația, au hotărât că, în contextul politic actual, marcat de "condiții stringente de piață și de solicitări rămase fără răspuns", vor sprijini demonstrația organizată la Strasbourg pe 20 ianuarie.

Condițiile de piață pentru producția cerealieră și zootehnică sunt "extrem de volatile", iar fermierii sunt prinși ca "într-o menghină între prețurile în creștere ale îngrășămintelor și factorilor de producție și scăderea veniturilor". Prin urmare, este mai necesar decât oricând să se ia decizii politice decisive, capabile de a restabili vizibilitatea și stabilitatea pe termen lung.

Comunitățile agricole europene au trei doleanțe:

● O PAC puternică, comună și bine finanțată după anul 2027, alături de un CFM care oferă soluții, sprijinind competitivitatea și creșterea

● Comerț echitabil și transparent, care salvgardează eficient standardele noastre de producție și sectoarele cele mai sensibile, contribuind la consolidarea competitivității

● Un plan pentru o simplificare reală, legi mai bune și certitudine juridică.

Copa-Cogeca speră că Parlamentul European se va apleca asupra celor trei solicitări majore, deoarece dispune de mijloacele de acțiune necesare pentru aceste chestiuni presante:

"Deputații europeni sunt cei cărora le revine acum sarcina de a acționa, demonstrându-ne cum înțeleg dumnealor să transpună în faptă sprijinul pe care susțin că îl acordă comunităților agricole pentru a asigura securitatea alimentară a Europei".

