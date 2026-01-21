PNL a transmis miercuri seară că votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE este contra intereselor românești, contra agriculturii și industriei României și Uniunii Europene

În urma votului de miercuri din Parlamentul European privind trimiterea Acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, acest acord va putea intra în aplicare provizorie, în formă interimară, conform legislației europene în vigoare; acordul de tip interimar, un cadru tehnic pentru facilitarea comerțului, intră în atribuțiile Comisiei Europene (CE) și în competența exclusivă a Uniunii Europene, nefiind necesară ratificarea individuală din partea statelor membre.

În aceste condiții, PNL consideră că votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE este unul dat împotriva fermierilor români și a industriei europene, contra intereselor cetățenilor UE și a bunăstării acestora, pentru izolaționism.

"Din nefericire, în condițiile actuale, clauzele de salvgardare pentru fermieri cerute Comisiei Europene (CE), propuse și susținute de Delegația României la PPE (PNL și UDMR), precum măsurile rapide și transparente pentru protejarea pieței agricole și sprijin real pentru fermieri, astfel încât competitivitatea și viitorul agriculturii europene să nu fie compromise, nu vor mai putea fi aplicate. Printre clauzele ce ar fi putut proteja în mod adecvat fermierii români și europeni menționăm posibilitatea ca oricare stat membru sau producător agricol să sesizeze CE în caz de perturbare a pieței. Mai mult, toate fermele din zona Mercosur trebuiau licențiate conform cu standardele europene, astfel încât produse sub-standard să nu poată accesa piața comună europeană", a explicat PNL într-un comunicat de presă.

Partidul susține că Parlamentul European trebuia să organizeze o comisie de monitorizare a acordului, să asigure praguri mai mici pentru intervenție rapidă în piață și controale mai stricte la importuri, creșterea numărului de audituri și o politică de toleranță zero pentru reziduurile de pesticide.

"Un alt minus înregistrat în urma votului de astăzi din plenul de la Strasbourg este auto-excluderea Parlamentului European din procesul de legiferare până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), perioadă ce ar putea dura până la doi ani", conform sursei citate.

În concluzie, liberalii transmit că votul pentru rezoluția de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE a suspendat procesul de implementare a clauzelor de salvgardare pentru agricultori, ce ar fi asigurat cele mai bune condiții de comerț și protecție, fără precedent, fermierilor europeni.

Europarlamentarii care au votat favorabil trebuie să își asume acest vot în fața românilor, fiindcă acest vot duce la intrarea în vigoare a Acordului Interimar de comerț, fără esențialele clauze de salvgardare, mai spune formațiunea.