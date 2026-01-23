Datorită creșterii și influenței sale diplomatice, Polonia a devenit un jucător cheie în Europa. O dinamică complexă care a început în urmă cu mai bine de treizeci de ani, explică „L'Express” (Franța) sub semnătura Charlottei Baris.

Adesea trecutul pune în lumină evenimente actuale. Acum câțiva ani dacă vorbeai despre Europa și Polonia auzeai adesea clișeul „instalatorului polonez”. Acum europenii nu mai pot privi Polonia de sus. Pentru că în treizeci de ani această țară cu 38 de milioane de locuitori s-a transformat, așa cum explică Cyrille Pluyette, redactor șef adjunct al departamentului Lume de la „L'Express”, în ultimul său articol. În primul rând, pe plan economic: astăzi Polonia este motorul Europei, cu o creștere a PIB-ului de aproximativ 3,2% în 2025, conform estimărilor FMI. Țara se mândrește și cu un număr mare de companii extrem de dinamice, iar peisajul ei urban s-a transformat.

Polonia e acum și unul dintre liderii militari ai Europei. Confruntată cu amenințarea rusească, a investit în apărare mult mai mult decât Franța, de exemplu, devenind cea mai mare armată din Uniunea Europeană. Și Varșovia intenționează să exercite influență pe plan diplomatic. Influența Poloniei este legată în special de cea a unui personaj marcant al politicii: Donald Tusk. Fostul președinte al Consiliului European a revenit în funcția de prim-ministru în 2023 și a menținut o relație strânsă cu Bruxelles-ul.

Drept urmare, întregul centru de greutate al Europei se deplasează spre est. Însă istoria Poloniei cu Europa este complexă.

În 1997 tinerii polonezi și-au pus încrederea în Uniunea Europeană chiar înainte ca țara să adere la aceasta. Câțiva ani mai târziu, în 2006, acest entuziasm i-a cedat locul în rândul unui segment al populației regretului cauzat de inegalitățile economice evidente și de o respingere a valorilor culturale pe care le percepeau ca fiind promovate de Europa.

Sursa: Rador Radio România