După aprobarea în COREPER a Acordului UE-Mercosur, vineri, 9 ianuarie, Guvernul a reacționat marți, după ce a obținut clarificări de la Ministerul de Externe.

"Conform HG 34/2017 privind gestionarea afacerilor europene și a participării României la deciziile UE instructiunile pentru reuniunile Coreper (la nivel de ambasadori) sunt transmise de către MAE pe baza elementelor de poziție trimise de instituția cu atribuții în domeniul respectiv (în acest caz decizia Consiliului UE este atributul consiliilor de miniștri ai economiei)", potrivit unui comunicat al Guvernului, care citează MAE.

În urma unor negocieri "pe filiera comercialǎ și între liderii politici" s-au obținut resurse adiționale pentru fermierii din România, o clauză de salvgardare in cazul unei variații de 5% a prețurilor și volumelor produselor agricole importate și un control mai riguros privind reapectarea regulilor sanitar veterinare pentru produsele agricole importate din Mercosur, mai explică MAE.

Scandalul pe marginea Acordului UE-Mercosur a izbucnit după ce ministrul Agriculturii, social-democratul Florin Barbu a criticat decizia MAE de a aproba documentul în COREPER, acesta acuzând faptul că nu s-a discutat despre poziția României pe acest subiect în Guvern.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu au existat discuții privind acordul cu blocul Mercosur - Argentia, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Hotărârea de Guvern invocată în comunicată precizează:

Coordonarea procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene se realizează la următoarele niveluri decizionale:

a) Guvernul României;

b) Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitet de coordonare;

c) grupurile de lucru ale Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, denumite în continuare grupuri de lucru.

Potrivit Articolului 4, Ministerul Afacerilor Externe:

a) coordonează procesul de elaborare, adoptare și promovare a pozițiilor naționale care vor fi promovate de autoritățile române în negocierile din cadrul instituțiilor Uniunii Europene și structurilor de lucru ale acestora;

b) transmite pozițiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

c) conduce reuniunile și asigură activitatea executivă și de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, și urmărește îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;

d) monitorizează și informează instituțiile cu atribuții în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva pozițiilor naționale promovate la nivelul instituțiilor Uniunii Europene;

Ce pevede Acordul

MAE reamintește că Acordul nu prevede o liberalizare totala a comerțului cu produse agricole, ci doar in limite cantitative ferme privind importurile produselor sensibile din agricultură la doar 1-1,5% din totalul importurilor, precum si standardele UE sa fie aplicate si produselor importate.

Ministerul mai explică faptul că procesul are două componente de aprobare: prima la nivel european urmată de o etapă la nivel național.

Etapa finală a procesului decizional la nivelul UE privind exprimarea consimțământului ca Uniunea Europeană să devină parte la acest acord o reprezintă votul Parlamentului European.

De asemenea, MAE atrage atenția că Memorandumul la care se face referire în spațiul public este necesar pentru etapa ulterioară a procesului.

"Conform legislației privind aprobarea semnării în numele României a tratatelor internationale (in acest caz acordul UE - Mercosur) memorandumul trebuie sa parcurga procedura internă de avizare și aprobare anterior semnării în numele României a Acordului. Etapa finală a procesului decizional național va fi adoptarea de Parlamentul României a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur".