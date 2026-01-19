Într-un discurs adresat națiunii, președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seară că își va da demisia din funcție în fața Curții Constituționale pentru a putea participa la alegerile care urmează.

Timp de mai multe săptămâni, au circulat speculații privind o posibilă demisie a președintelui și planurile sale de a conduce un proiect politic în alegeri. Luna trecută, Radev a declarat presei că va anunța o inițiativă politică atunci când societatea se va aștepta cel mai puțin, potrivit novinite.com.

"Îmi voi depune demisia din funcția de președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Yotova va fi un șef al statului demn. Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Radev în discursul său.

El a adăugat că acesta va fi ultimul său discurs în calitate de președinte.

"Pe tot parcursul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru”, a spus el.

"Cei aflați la putere trebuie să reflecteze de ce au încălcat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernarea ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separația puterilor în stat și ar fi respins corupția și aroganța, nu s-ar fi pus problema înființării partidului meu. După atâtea discuții, este clar că un partid al consensului anti-mafia există deja.”

Radev a amintit provocările cu care s-a confruntat: apărarea statului în multiple crize, protestele masive împotriva influenței oligarhice și numirea de șapte ori a guvernelor interimare.

"Mi-ați încredințat misiunea de a sluji Bulgaria și am încercat să justific această încredere prin fiecare acțiune. Astăzi vă vorbesc pentru ultima dată în calitate de președinte și vă cer iertare”, a spus el.

Radev a criticat actualul model de guvernare, pe care l-a numit o fațadă a democrației controlată de mecanisme oligarhice.

"Politica se face în afara instituțiilor. Păpușarii dau directive Adunării Naționale deschis, în fața camerelor”, a declarat el.