Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Polonia ar trebui să „înceapă să lucreze” la dezvoltarea propriei apărări nucleare pentru a contracara amenințarea „agresivă” a Rusiei.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat News, Nawrocki a declarat că Polonia ar trebui să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”.

„Sunt un mare susținător al aderării Poloniei la un proiect nuclear”, a spus președintele, adăugând că nu poate spune dacă sau când Varșovia va începe să lucreze la propriile arme nucleare.

„Această cale, cu respect pentru toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm.

„Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat și știm care este atitudinea Federației Ruse agresive și imperiale față de Polonia”, a adăugat el.

Ar putea Polonia să-și dezvolte propriile arme nucleare?

În calitate de semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară, Polonia nu ar putea dezvolta sau achiziționa arme nucleare fără a încălca acordul internațional de lungă durată, notează TVPworld.com.

Prin urmare, nu este clar cum își imaginează Nawrocki că ar putea Polonia să-și dezvolte propria apărare nucleară „cu respect pentru toate reglementările internaționale”.

Anul trecut, fostul președinte polonez Andrzej Duda a cerut SUA să își desfășoare focoasele nucleare în Polonia. Duda, la fel ca Nawrocki, a prezentat acest lucru ca o mișcare defensivă necesară ca răspuns la agresiunea rusă.

Însă vicepreședintele american JD Vance a declarat la momentul respectiv că ar fi „șocat” dacă Donald Trump ar fi de acord cu o astfel de mișcare.

Întrebat dacă SUA ar permite Poloniei să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”, Nawrocki a spus duminică: „Nu știu asta, dar trebuie să acționăm într-o anumită direcție, astfel încât să putem începe lucrările.”

Protejată de SUA sau de Europa?

Polonia s-a bazat mult timp pe așa-numita „umbrelă nucleară” oferită de SUA aliaților săi din NATO.

Nawrocki, de obicei un aliat fidel al lui Trump, ar putea să-și calce pe urmele predecesorului său, solicitând un rol mai mare al Poloniei în cadrul umbrelei nucleare americane.

Însă comentariile sale vin și pe fondul unei dezbateri tot mai ample în mai multe țări europene despre dezvoltarea propriilor arme nucleare, în lumina erodării încrederii în Washington, nu doar a amenințărilor tot mai mari din partea Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută, la Conferința de Securitate de la München, că este în discuții cu Franța cu privire la o potențială apărare nucleară. Merz a făcut, de asemenea, un apel la reevaluarea relației transatlantice în contextul turbulențelor din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Varșovia a semnat anul trecut un tratat cu Franța, despre care premierul polonez Donald Tusk a spus că va deschide calea către o posibilă protejare a Poloniei de către rachetele nucleare franceze.



