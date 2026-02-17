Președintele Poloniei va fi reprezentat de un consilier de rang înalt la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de SUA, care va avea loc la Washington în această săptămână, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki, a scris pe platforma X că Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională al președintelui, va participa la reuniunea din 19 februarie din capitala SUA în numele președintelui polonez.

Anterior anunțului, prim-ministrul Donald Tusk a reiterat că Polonia nu intenționează să participe la Consiliul pentru Pace „în circumstanțele și condițiile actuale”.

El a spus că orice vizită a unui reprezentant prezidențial va fi „în calitate de observator”, adăugând că un reprezentant polonez ar putea participa la discuții în această calitate.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Maciej Wewiór, a declarat că biroul președintelui a solicitat ministerului să pregătească materiale informative pentru Przydacz.



El a adăugat că poziția guvernului cu privire la participarea Poloniei a fost prezentată atât de Tusk, cât și de ministrul de Externe, Radosław Sikorski, și a spus că inițiativa necesită analize suplimentare, subliniind ceea ce a descris ca fiind prevederi neclare din statutul fondator al grupului, relatează Polskie Radio.

Wewiór a declarat că Ministerul de Externe este pregătit să-l asiste pe Przydacz, adăugând că ministerul „nu evaluează” decizia președintelui de a-și trimite consilierul în loc să participe personal.



Tusk a declarat pe 11 februarie că ambasada Poloniei la Washington a primit o invitație la sesiunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump și că Polonia nu se va alătura lucrărilor organismului în această etapă.

Invitația a fost discutată și în acea zi la o reuniune a Consiliului Național de Securitate al Poloniei convocată de Nawrocki.



Inițiativa Consiliului pentru Pace a stârnit controverse și îngrijorări că ar putea servi drept alternativă la Națiunile Unite, mai ales că Donald Trump a sugerat că organismul ar putea înlocui ONU.

Din UE, doar Ungaria și Bulgaria au semnat carta. La reuniune, la acest moment și-au mai anunțat participarea în calitate de observatori România - reprezentată de președintele Nicușor Dan, Italia - prin ministrul de Externe, Cipru și CE - prin comisara pentru Mediterana.



Președintele Nicușor Dan a declarat marți la RRA că, deși Carta Consiliului pentru Pace contravine unor obligații internaționale, România poate participa ca observator ca să aibă "un cuvânt de spus acolo".

Unul dintre motivele participării la Consiliul pentru Pace, este întărirea reluării relației cu SUA după alegeri, a susținut Nicușor Dan, deși nu are nicio bilaterală cu președintele Donald Trump, iar discuțiile vor fi despre reconstrucția din Gaza.

