Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri un proiect legislativ depus de doi deputați S.O.S România prin care se voia instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent asupra Serviciului Român de Informații (SRI).

Comisia pentru apărare a emis un raport de respingere la propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent al Serviciului Român de Informații, în scopul evaluării a două domenii din portofoliul acestei instituții, securitate cibernetică, respectiv, activitate financiară, în vederea exercitării controlului civil democratic asupra acestei instituții.

Concret, inițiatorii propuneau ca auditul să vizeze:

Securitatea cibernetică – evaluarea infrastructurii IT, comunicațiilor și răspunsului la incidente cibernetice, fără a accesa conținutul operațional al informațiilor SRI;

Activitatea financiară – verificarea situațiilor contabile, bugetului și patrimoniului SRI, pentru a asigura transparență și conformitate legală.

Auditul cibernetic ar fi efectuat de un organism tehnic afiliat sau agreat de NATO, iar auditul financiar de Curtea de Conturi sau o altă instituție independentă desemnată prin lege.Rapoartele de audit puteau fi clasificate sau neclasificate, în funcție de informațiile conținute.



În noiembrie 2025, deputata Simona-Elena Macovei și deputatul Vasile Nagy au anunțat că cer retragerea proiectului. De menționat că cel din urmă este și membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Senatul este for decizional în acul acestei propuneri.