PSD a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. Și AUR s-a pronunțat împotriva acordului comercial.

"PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină", precizează Partidul Social-Democrat într-un comunicat.

La reuniunea reprezentanților celor 27 de state membre ale UE de la Bruxelles de vineri, un număr suficient de ambasadori au votat în favoarea semnării planificate a acordului.

România a votat în favoarea semnării acordului, care urmează să aibă loc pe 12 ianuarie.

Mercosur este un bloc comercial sud-american înființat în 1991, format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

PSD consideră că această decizie reprezintă "un act de trădare" a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții "va afecta puternic agricultura românească".

Este "revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii", susține PSD.

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că acordul reprezintă o oportunitate pentru România:

"România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol".

Deși parte a coaliției de guvernare, PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER.

PSD anunță ca va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni.

Și Franța, care a votat împotrivă, intenționează să continue lupta în Parlamentul European, potrivit AFP.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a precizat vineri, într-un comunicat al Ministerului Agriculturii, că susține „pe deplin amendamentele depuse în Parlamentul European care prevăd posibilitatea suspendării acordului în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani".

Alte patru state - Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria - s-au pronunțat împotriva acordului, în timp ce Belgia s-a abținut.

"Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor", mai precizează PSD.

Liderul AUR George Simion a susținut pe rețelele sociale că Acordul Mercosur este "împotriva intereselor agricultorilor români".

Deputatul AUR Călin Matieș a afirmat că, în loc să fie protejat fermierul român și încurajată producția locală, "statul român acceptă deschiderea pieței pentru importuri masive din America de Sud: carne, cereale, produse agricole obținute la costuri mult mai mici, în condiții de concurență neloială, cu standarde diferite și cu subvenții inaccesibile fermierilor noștri".



El afirmă că Acordul Mercosur înseamnă "prețuri prăbușite pentru producătorii locali, pierderea piețelor interne și externe și distrugerea a mii de exploatații agricole, în special a celor mici și mijlocii".

Conform estimărilor Comisiei Europeme. exporturile către Mercosur ar putea crește cu până la 39% și ar putea asigura 440.000 de locuri de muncă, în special în industria auto, inginerie mecanică și farmaceutică.

