Miercuri, Vladimir Putin, a lansat un atac verbal dur la adresa liderilor europeni, numindu-i „little pigs” („porcușori”), în timp ce a reconfirmat că Rusia își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina, potrivit presei internaționale.

Într-un discurs susținut în abordarea anuală cu reprezentanții Ministerului Apărării, Putin a criticat în termeni duri sprijinul oferit de Europa Ucrainei și a acuzat liderii europeni că s-au aliniat rapid politicii administrației americane, folosind expresia „little pigs” pentru a-i descrie. El a reiterat că Rusia va îndeplini „necondiționat” obiectivele sale declarate în Ucraina și a atacat Occidentul pentru presupusa dorință de a slăbi sau distruge țara sa, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).

Statele Unite și oficialii europeni continuă negocierile privind un posibil acord de pace și utilizarea fondurilor înghețate ale Rusiei pentru a sprijini Ucraina, dar tonul lui Putin reflectă o înăsprire a limbajului într-un moment de presiuni crescute pe frontul diplomatic. „Financial Times” notează că retorica sa denotă o combinație de abordare dură pe plan militar și rezistență la compromisuri asupra concesiilor teritoriale în estul Ucrainei.

Declarațiile vin pe fondul discuțiilor continue la nivel european despre sprijinul pentru Ucraina și sancțiuni, într-un context în care Germania, Franța și Marea Britanie fac eforturi pentru a coordona răspunsurile politice la criza în curs.

Comentariile lui Putin subliniază tensiunile persistente între Moscova și Vest și amenințările retorice care continuă să caracterizeze conflictul de aproape patru ani, mai precizează „The Guardian”.