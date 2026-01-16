Vladimir Putin a declarat că reluarea discuțiilor privind propunerile Rusiei pentru construirea unei arhitecturi de securitate globală juste „ar ajuta la rezolvarea crizei din Ucraina”, scrie „IL Corriere della Sera” (Italia).

Președintele rus a făcut această declarație în timpul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare ale ambasadorilor, ocazie în care Putin a subliniat că Rusia a propus în repetate rânduri inițiative pentru a construi o arhitectură de securitate europeană și globală nouă, fiabilă și echitabilă, propunând opțiuni și soluții raționale „care ar putea satisface pe toată lumea”. „Credem că merită reluată o discuție substanțială asupra acestor propuneri pentru a consolida condițiile în care se poate realiza o rezolvare pașnică a conflictului din Ucraina - și cu cât mai repede, cu atât mai bine”. „Iar țara noastră aspiră la o pace durabilă și stabilă, una care să garanteze în mod fiabil securitatea fiecăruia. Nu toată lumea, inclusiv Kievul și capitalele care îl susțin, este pregătită pentru asta. Dar sperăm că mai devreme sau mai târziu va veni conștientizarea acestei necesități. Până când se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua să urmărească cu consecvență obiectivele pe care și le-a stabilit”, a spus el.

„Diplomația, căutarea consensului și a soluțiilor de compromis sunt din ce în ce mai mult înlocuite de acțiuni unilaterale și extrem de periculoase”, a subliniat președintele rus Vladimir Putin în timpul ceremoniei de înmânare a scrisorilor de acreditare ale noilor ambasadori străini în Rusia. „Și în locul dialogului între state, auzim monologul celor care, în numele dreptului forței, cred că este legitim să-și dicteze voința, să-i învețe pe alții cum să trăiască și să dea ordine”, a adăugat el, conform agenției de știri Tass.

Relațiile Rusiei cu țările europene, inclusiv cu Italia, au „rădăcini istorice”, dar în prezent „lasă mult de dorit”, a afirmat joi, președintele Vladimir Putin, în timp ce i-a primit la Kremlin pe ambasadori din mai multe țări europene, inclusiv pe Stefano Beltrame pentru Italia, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare. „Relațiile noastre cu fiecare dintre țările europene reprezentate aici – Franța, Republica Cehă, Portugalia, Norvegia, Suedia, Austria, Elveția și Italia – au rădăcini istorice adânci și sunt bogate în exemple de cooperare reciproc avantajoasă”, a declarat Putin, citat de agenția de știri Interfax. Numai că astăzi, a adăugat el, „dialogul și contactele, fără nicio vină din partea noastră, au fost reduse la minimum”, iar „interacțiunea pe teme cheie internaționale și regionale a fost înghețată”. Rusia, a concluzionat șeful Kremlinului, „a fost și rămâne angajată” în îmbunătățirea relațiilor cu aceste țări și „este gata să restabilească relațiile la nivelul de care avem nevoie”.

Sursa: Rador Radio România