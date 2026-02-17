Ministrul Apărării, Radu Miruță a discutat marți cu membrii Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților despre prioritățile Armatei Române în anul 2026 și a precizat că se opune tăierii normei de hrană pentru militari și pentru angajații MApN.

Printre temele abordate s-a numărat o eventuală tăiere a normei de hrană la MApN. Ministrul a explicat clar că se opune tăierii normei de hrană atât la angajații militari ai MApN, cât și la cei civili, fără de care activitatea Armatei nu s-ar putea desfășura în bună regulă, ca o echipă funcțională.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, normă care există de la Cuza încoace. Este o normă de hrană specifică, plafonată din 2017, care întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajații MApN, activitate gândită tocmai pentru a oferi mai multe variante și pentru a fi pregătiți în caz de război, în caz de necesități specifice. Reducerea cheltuielilor nu poate să vină la MApN din eliminarea normei de hrană, din micșorarea salariilor sau a numărului de militari ori din schimbarea modului de calcul pentru pensiile militare”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a precizat că sunt alte zone unde se pot reduce cheltuieli în cadrul MApN.

„Se pot face reduceri pentru că nu toți banii sunt pentru salarii, pentru pensii și pentru înzestrare. Am început să identific unde poate fi eficientizată cheltuierea banului public. Nu o să închid ochii la astfel de cazuri, dar cei care irosesc banul public nu vin dimineața să-mi povestească ce fac ei acolo, așa că am activat instrumentele din MApN – Corpul de control, Direcția de audit, Direcția anticorupție. Pe măsură ce sunt identificate cazuri, voi acționa în consecință și este posibil ca, în final, MApN să economisească mai mult decât alte ministere”, a precizat Radu Miruță.

O altă temă abordată au fost proiectele finanțate prin programul SAFE.

„Planul este să fie semnate anul acesta cele 21 de proiecte, care sunt cel mai avantajos mod posibil de înzestrare a Armatei Române. Și le spun celor care cântă în strună, pe muzică rusească, diverselor formațiuni politice că România nu avea opțiunea să nu investească în aceste proiecte de înzestrare. Este un plan de înzestrare propus de Armata Română, trecut prin CSAT, votat în Parlamentul României. Noi nu puteam să spunem că nu vrem, nu era opțiune „da” sau „nu”. Opțiunea era dacă să se facă din bugetul României, împrumutându-ne scump, sau să fie finanțate proiectele prin mecanismul SAFE, la un cost de două ori mai mic”, a explicat Radu Miruță.

Tot marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi tăiată de Guvernul Bolojan, iar măsura se va aplica "pentru toată lumea", inclusiv pentru militari.