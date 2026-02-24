Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis marți că ccum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață, după ce un război în Europa, "ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră".

"În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat. Am arătat solidaritate. Am fost oameni. Azi, acea solidaritate s-a transformat în suspiciune, ceartă și manipulare. Ni se spune că avem drumuri proaste, școli slabe și spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals. Avem exact țara pe care am construit-o noi în 36 de ani de democrație. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război", a scris Miruță pe Facebook.

El a mai scris că "e trist că propaganda a ajuns să ne dezbine familii, că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea", dar "realitatea este simplă: la doi pași de noi se moare".

"Oameni nevinovați își pierd casele, familiile, viitorul, totul din ambiția unui regim agresiv. Asta nu e opinie. E fapt. Istoria nu va ține minte zgomotul, manipularea sau frica. Va ține minte că România, chiar și dezbinată, a ales partea corectă. Și asta face diferența între un popor mic și unul mare”, a conchis acesta.