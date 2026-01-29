Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, la Digi24, despre relațiile cu Uniunea Europeană și SUA și despre provocările vremurilor în situația unor decizii dure de peste Ocean.

Președintele Nicușor Dan a început discuția despre SUA întrebat dacă România aderă sau nu la "Consiliul pentru Pace" propus de Donald Trump.

"Este o invitație care ne onorează. principalul său obiectiv este stabilizarea situației îmn Gaza, unde există și o rezoluție a Consiliului de Securitate. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactată a ridicat niște probleme și României și altor state. Acum am intrat cu toții într-un proces bilateral de negociere a acestei Carte să fie compatibilă cu alte tratate internaționale. Va dura câteva săptămâni sau luni. Suntem onorați și ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze lucrurile. Pe de altă parte, nu ne dorim ca el să intre în conflict cu alte tratate, de exempu Carta ONU", a răspuns președintele.

Întrebat și ce fel de putere crede el că este România, Dan a spus că "este o putere mijlocie, iar noi avem o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE.

"Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință. Au fost niște șocuri în ultimii ani, însă ele nu au rupt relație. Pentru moment suntem bine și sunt optimist pentru viitor, pentru că relația asta a fost clădită în mult timp, există relații comerciale, există transfer de tehnologie. E greu să fie ruptă această relație (cu SUA - n.r.)", a continuat el.

Totuși, ținând cont de incertitudinea venită din SUA, Nicușor Dan a adăugat că liderii UE sunt de acord "să deschidem un acord comercial cu America de Sud, cu India, astfel încât economiile noastre să fie mult mai competitive".

Dacă România vrea sau nu o armată europeană, Nicușor Dan a refuzat să răspundă clar, explicat doar că, "până ajungem acolo, noi trebuie să compensăm deficitul de securitate" și susține că Donald Trump are dreptate când spune că decenii la rând Europa s-a bazat pe securitatea dată de SUA și prețul economic plătit pentru asta a fost dezechilibrat.

"Războiul din Ucraina ne-a impulsionat, vorbesc de țările europene, să investim în securitate, apărare”, crede șeful statului.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre vizita în SUA și a anunțat că "foarte probabil în cursul acestui an, că este martie, aprilie, vom vedea", dar va merge la Casa Albă, pentru că există deja invitația.

"Eu vreau să o tratăm în modul cel mai serios (vizita - n.r.). Îmi doresc ca, atunci când mergem acolo, această vizită să aibă o substanță economică, dincolo de cea de securitate”, a punctat Dan.

La întrebarea ce facem dacă istoria ne va duce în momentul în care să alegem între UE și SUA, Nicușor Dan a replicat: "Deja în aceste șapte-opt luni am avut niște mici alegeri de făcut, pe care le-am făcut, uitându-ne la interesul punctual pe respectiva chestiune".

