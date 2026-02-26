Nimeni nu și-a imaginat că războiul din Ucraina va dura atât de mult. Majoritatea europenilor erau convinși că Rusia va ataca, Occidentul va condamna și viața va continua normal, dar s-au înșelat, scrie „La Razon” (Spania).

Patru ani de război au fost suficienți pentru a ne învăța o lecție clară: aproape toate predicțiile au fost greșite.

În timp ce conflictul intră în al patrulea an fără a se întrevedea un sfârșit, Europa se confruntă acum cu o realitate pe care a evitat-o ​​timp de decenii: securitatea sa nu poate fi externalizată la nesfârșit.

Ani de zile, Europa s-a bazat pe o singură presupunere: că Statele Unite îi vor garanta securitatea. Deși nu a fost niciodată codificată oficial, această convingere a influențat fiecare decizie strategică. De ce să construiești o armată puternică dacă altcineva te protejează? De ce să aloci bugete uriașe de apărare dacă securitatea pare să vină fără costuri?

Această logică s-a prăbușit după invazia rusă a Ucrainei. Trezirea Europei a venit târziu; anterior, ea întorsese spatele Georgiei și Crimeii. Dar de data aceasta, ecuația s-a schimbat drastic după o declarație a secretarului american al Apărării, Peter Hegseth, în care acesta a afirmat că Statele Unite nu mai sunt garantul securității europene.

Comentariul a reașezat cărțile în cadrul NATO și a declanșat o cursă rapidă a înarmărilor în Europa, ștergând dintr-o singură lovitură optzeci de ani de certitudine strategică. Statele Unite au, desigur, motivele lor. Europa nu mai este văzută ca principala arenă geopolitică de implicare a Washingtonului, o recalibrare strategică care se încadrează în dreptul său suveran. Însă, pentru Europa, schimbarea a venit ca un șoc. Ceea ce a văzut de la Moscova a fost alarmant; ceea ce a auzit de la Washington a fost un semnal de alarmă.

Deodată, Europa s-a privit în oglindă - iar reflexia a fost dură. În ciuda discursurilor despre valori comune și solidaritate, acțiunile au fost limitate. Un întreg continent depindea de gazul rusesc chiar pentru până la 40% din aprovizionarea sa. Douăzeci și șapte de armate separate nu au putut răspunde suficient de rapid la o singură dronă care pătrundea în spațiul aerian al unui stat membru.

Apoi a venit surpriza: Europa a acționat.

În martie 2025, Comisia Europeană a lansat un plan de 800 de miliarde de euro numit „Reînarmarea Europei”. În același an, statele baltice au renunțat complet la dependența de rețelele energetice rusești. Liderii UE s-au întâlnit în Danemarca pentru a discuta despre ceea ce anterior părea de neconceput: un scut anti-drone de-a lungul granițelor estice ale continentului.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a spus ceea ce mulți ezitaseră să exprime: „Acesta este cel mai periculos moment cu care s-a confruntat Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”. Asumarea responsabilității nu înseamnă că Europa este pe deplin pregătită. Continentul are încă 27 de comandamente militare separate, dezacorduri cu privire la cine protejează flancul sudic și cine apără estul și ezitări în mai multe capitale.

Însă întrebarea s-a schimbat. Nu mai este „Ar trebui să ne apărăm?”, ci „Cum?”. Această trecere – de la dependența de Statele Unite la o auto-examinare serioasă – este probabil cel mai semnificativ rezultat al celor patru ani de război din Ucraina. Europa poate că nu este încă complet trează. Dar nu mai doarme liniștită. Lecția este simplă și dură: cei care nu plătesc prețul securității astăzi vor plăti un preț mult mai mare mâine.

