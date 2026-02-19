Aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital la nivel european urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe.

Obiectivul este mobilizarea economiilor private europene către investiții productive, în special în inovare, digitalizare, tranziție verde și infrastructură strategică, pentru a consolida competitivitatea Uniunii Europene într-un context global dinamic.

Președinta Comisiei Europene a anunțat recent măsuri privind accelerarea acestui proces, inclusiv prin posibilitatea ca un grup de state membre să avanseze mai rapid în implementarea unor măsuri comune.

„Primul val” este constituit din acele state care aleg să participe activ și timpuriu la această etapă de integrare, contribuind la definirea noilor mecanisme și beneficiind de integrarea mai rapidă în fluxurile europene de capital.

România dispune de un ecosistem antreprenorial dinamic și de o comunitate investițională activă, precizează Romanian Business Leaders, care consideră oportună "o poziționare publică, clară și coordonată" privind participarea României la această etapă accelerată a Uniunii Piețelor de Capital, precum și consolidarea dialogului între autorități și sectorul investițional.

„Uniunea Piețelor de Capital este o oportunitate reală pentru companiile românești care vor să scaleze european. Dacă un grup de state decide să avanseze mai rapid, România trebuie să fie parte din acel nucleu. Participarea în primul val înseamnă nu doar acces la capital, ci și șansa de a contribui la definirea regulilor jocului”, subliniază Marius Istrate, președintele Board-ului TechAngels.

Pentru România, participarea în acest prim val înseamnă:

• acces mai rapid la instrumente financiare și mecanisme de investiții transfrontaliere;

• integrare mai profundă în ecosistemul european de capital;

• creșterea atractivității pentru investitori instituționali și fonduri internaționale;

• consolidarea poziției României ca destinație pentru capital de creștere și inovare.

„Modernizarea economiei românești depinde de rapiditatea cu care ne integrăm în fluxurile financiare europene. Prin aderarea la acest prim val al Uniunii Piețelor de Capital, România alege să fie parte din nucleul decizional al UE. Este un pas strategic pentru a asigura un mediu de afaceri competitiv, transparent și conectat direct la resursele de capital ale continentului.”, a declarat Sergiu Neguț, președintele RBL.

Din perspectiva investitorilor early-stage, impactul este direct: startup-urile românești pot beneficia de acces mai larg la capital european, de rețele extinse de co-investitori și de opțiuni mai solide de finanțare și exit.

TechAngels, Romanian Business Leaders și ROPEA își exprimă disponibilitatea de a contribui cu expertiză practică la definirea unei poziții strategice care să maximizeze beneficiile acestei inițiative pentru economia românească.

"Uniunea Piețelor de Capital este un instrument de creștere, competitivitate și convergență economică. Vedem România parte din nucleul statelor care aleg să participe activ la această nouă etapă de integrare financiară europeană", precizează RBL.