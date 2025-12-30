Un referendum privind planul de pace propus de SUA ar putea oferi legitimitate deciziilor majore, dar riscă să adâncească tensiunile din societatea ucraineană, arată o analiză a sociologilor citați de agenția RBC.

Un eventual referendum privind planul de pace al Statelor Unite ar putea deveni un instrument de legitimare democratică a deciziilor strategice ale statului ucrainean, dar, în același timp, ar putea genera diviziuni și tensiuni interne, avertizează Oleksi Antipovici, directorul grupului sociologic Rating, citat de agenția de presă RBC.

Potrivit sociologului, o parte importantă a populației susține ideea consultărilor publice, dorind să participe direct la deciziile-cheie, și nu să lase întreaga responsabilitate unei singure persoane sau forțe politice. Totuși, Antipovici subliniază că orice decizie majoră – fie ea referendum, acord de pace sau alegeri – va împărți inevitabil societatea în susținători și opozanți. „Nu spun că ne vom destrăma ca stat, dar societatea va fi zdruncinată din interior”, a explicat acesta.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat anterior că planul de pace promovat de SUA conține elemente de compromis și că va necesita un dialog deschis cu societatea. Șeful statului a precizat că un eventual referendum nu ar viza doar chestiuni teritoriale, ci întregul pachet de propuneri, iar inițiativa organizării consultării aparține părții americane.

Un element central rămâne securitatea. Zelenski a declarat că Ucraina ar fi dispusă să organizeze un referendum doar în condițiile unui armistițiu de 60 de zile, care să ofere garanții de securitate, și a reiterat că Kievul nu intenționează să cedeze teritorii, în pofida presiunilor externe, inclusiv solicitarea SUA privind transferul sub control rusesc al întregii regiuni Donețk.

Datele sociologice arată că disponibilitatea pentru compromisuri diferă semnificativ de la o regiune la alta. În vestul Ucrainei, opoziția față de concesii teritoriale este mai puternică, în timp ce în regiunile apropiate de linia frontului crește dorința pentru încetarea luptelor, chiar și cu prețul unor decizii dificile, notează RBC.

În ansamblu, aproape două treimi dintre ucraineni consideră că războiul poate fi încheiat doar pe cale diplomatică, iar atunci când sunt întrebați despre varianta realistă, aproximativ 80% indică negocierile ca singura soluție viabilă. Totuși, susținerea dialogului nu echivalează automat cu acceptarea concesiilor, mai ales în privința teritoriilor ocupate.

În plan politic, Antipovici arată că Zalujni, Zelenski și Budanov formează „triada” cu cel mai ridicat nivel de încredere publică, fiecare fiind perceput diferit: Zelenski ca lider al păcii, Zalujni ca „tată al națiunii”, iar Budanov ca figură eficientă a aparatului de securitate. Potrivit sociologului, această configurație ar putea influența decisiv viitoarele alegeri sau un eventual referendum.

Sursa: Rador Radio România