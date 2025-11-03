Rheinmetall, principalul fabricant de arme și muniție din Germania, a primit o comandă de milioane de euro de la forțele armate germane (Bundeswehr) pentru muniție destinată tancurilor de calibrul 120 mm, a anunțat luni compania.

Societatea a indicat, într-un comunicat, că noua comandă a fost plasată în baza unui acord-cadru existent, dar fără să specifice valoarea exactă în euro pentru comandă, relatează agenția dpa, preluată de Agerpres.

Bundeswehr-ul a prelungit în iulie 2023 un contract-cadru existent cu Rheinmetall pentru furnizarea de muniție pentru tancuri, crescând valoarea totală la aproximativ 4 miliarde de euro (circa 4,7 miliarde de dolari).