Într-un interviu pentru „El País” (Spania), președintele Letonia, Edgars Rinkēvičs, spune că Rusia rămâne „foarte puternică”, iar Europa trebuie să crească presiunea și investițiile în apărare.

Într-o discuție „din mers”, la hotelul Bayerischer Hof, în marja Conferinței de Securitate de la München, Edgars Rinkēvičs conturează o evaluare nuanțată a războiului: Rusia nu și-a atins obiectivul strategic inițial – subordonarea totală a Ucrainei – deci „nu câștigă”. Dar nici nu există semnele unei înfrângeri ruse, în sensul retragerii complete și al recunoașterii depline a dreptului Ucraina la existență.

În opinia sa, miza pentru vecinii Rusiei este să trateze amenințarea ca pe una reală: în pofida problemelor economice, Rusia are o armată puternică, experiență acumulată și o industrie de apărare care funcționează.

Extrema dreaptă: „schimbări de retorică”, dar prudență

Întrebat despre ascensiunea partidelor de extremă dreapta și reflexele pro-ruse, Rinkēvičs spune că observă o schimbare de discurs: unii lideri nu mai susțin Rusia „atât de fățiș”. El dă ca exemplu reacțiile legate de Groenlanda, unde acele partide ar fi ținut mai clar partea Danemarca. Totuși, avertizează că e o diferență între retorica de campanie și comportamentul la guvernare și evită concluzii radicale: chiar și acolo unde dreapta dură a intrat la putere sau în coaliții, sprijinul pentru Ucraina nu a fost complet abandonat.

Pe sprijinul pentru Kiev, președintele leton susține că europenii oferă acum mai mult ajutor decât Statele Unite, mai ales financiar. În schimb, la capitolul sancțiuni și presiune politică asupra Rusia, spune că Europa „nu” face suficient și că există spațiu clar pentru intensificare.

Apărarea europeană: investiții naționale și proiecte comune

Rinkēvičs respinge fatalismul privind un declin inevitabil al angajamentului american și spune că a apreciat intervenția lui Marco Rubio pentru claritatea mesajelor despre relația transatlantică. Dar tocmai această claritate ar trebui să împingă Europa să-și facă temele: după decenii de „dividend al păcii” și bugete de apărare tăiate, europenii trebuie să consolideze apărarea prin două direcții simultane – investiții naționale mai mari și investiții comune la nivel european. Doar așa Europa poate deveni „partener egal”, nu un actor care reacționează la ce spun alții despre ea.

