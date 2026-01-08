Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, cu o echipă de scafandri EOD la bord, a plecat marți din portul militar Constanța pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.

Grupul MCM BS TG - Mine Countermeasures Black Sea Task Group va combate minele marine în perioada 6-18 ianuarie.

Forțele Navale Române vor preda joi, 8 ianuarie, în portul Umuryeri (Istanbul), comanda grupării partenerilor turci, pentru următoarele șase luni, în cadrul unei ceremonii militare organizate cu acest prilej, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind constituirea MCM Black Sea, semnat la data de 11 ianuarie 2024, în Istanbul, Turcia.

Pe durata misiunii, gruparea va face escale în porturile Umuryeri (Turcia), Burgas (Bulgaria) și Constanța (România), pentru refacerea capacității de luptă.

Rolul MCM Black Sea este de a asigura libertatea de navigație în Marea Neagră, prin executarea unor acțiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a potențialelor pericole pentru traficul maritim. Echipajul vânătorului de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” este comandat de căpitan-comandorul Denis Giubernea.