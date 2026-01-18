Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”.

Presa internațională scrie că Donald Trump ar fi invitat în total lideri din peste 60 de țări la nivel mondial să fie parte din "Consiliul pentru Pace”.

Potrivit Reuters, liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei se numără printre cei invitați. La fel și ldierii din Egipt și Turica au fost invitați, iar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte UE.

Donald Trump a dezvăluit inițial consiliul ca parte a celei de-a doua faze a unui acord de încetare a focului dintre Israel și Hamas pentru a pune capăt războiului genocidal al Israelului asupra Gazei, subliniind că organismul va supraveghea „consolidarea capacității de guvernare, relațiile regionale, reconstrucția, atragerea investițiilor, finanțarea la scară largă și mobilizarea capitalului” în enclavă, potrivit monitorulapararii.ro.

Comitetul Național pentru Administrarea Gazei va fi condus de Dr. Ali Sha’ath, un lider tehnocrat respectat pe scară largă, care va supraveghea restaurarea serviciilor publice de bază, reconstrucția instituțiilor civile și stabilizarea vieții de zi cu zi în Gaza, punând totodată bazele unei guvernări pe termen lung și autosustenabile.

Această etapă importantă se aliniază perfect cu Rezoluția 2803 (2025) a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care a aprobat Planul Cuprinzător al președintelui Trump și a salutat înființarea Consiliului pentru Pace. Consiliul pentru Pace va juca un rol esențial în îndeplinirea tuturor celor 20 de puncte ale planului președintelui, asigurând supraveghere strategică, mobilizarea resurselor internaționale și asigurând responsabilitatea pe măsură ce Gaza trece de la conflict la pace și dezvoltare”.

