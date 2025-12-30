Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), a transmis Ministerul de Externe.

România alocă suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.

Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă și de securitate de importanță majoră pentru Administrația Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administrația Trump privind împărțirea echitabilă a responsabilităților de securitate între aliați.⁠

Prin PURL, partea americană urmărește implicarea directă și măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei și crearea unui cadru coordonat de acțiune care să reflecte principiile de eficiență, predictibilitate și responsabilitate strategică.

Contribuția la PURL va susține, prin întărirea capacităților Ucrainei, obținerea și susținerea păcii durabile în Ucraina. Programul permite alocări comune prin bugetul NATO și este în continuarea inițiativelor aliate ulterioare Summitului de la Helsinki, o prioritate reiterată inclusiv în cadrul vizitei secretarului general Mark Rutte în România.⁠

Participarea României la mecanismul american PURL contribuie direct la consolidarea securității regionale și este pe deplin consonantă cu angajamentele României în cadrul NATO și cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.⁠

Participarea la acest mecanism creează premise pentru beneficii în planul securității naționale, inclusiv prin creșterea interoperabilității instituționale, aprofundarea cooperării militare și civile cu Statele Unite și aliații, precum și prin întărirea capacității de reacție la amenințări hibride și convenționale.

Summitul NATO de la Haga a dus, la propunerea Președintelui SUA, la un angajament istoric al Aliaților de a crește gradual, în următorii 10 ani, alocările destinate apărării pentru a atinge nivelul de 5% (3,5% cheltuieli militare directe și 1,5% conexe). În acest procent vor fi incluse și investițiile în apărare, precum și cele destinate construirii sau consolidării infrastructurii cu dublă utilizare, inclusiv cea dedicată mobilității militare. România a crescut la rândul ei atât resursele alocate, cât și execuția bugetară, la 94% în 2024 și până la 98% în 2025 conform datelor preliminare la acest moment.

Prin mecanismul SAFE, România va accesa 16,6 miliarde de euro dedicate creșterii capacității de apărare - achiziționării de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea capabilităților tehnologice și modernizării infrastructurii militare. Susținerea Ucrainei în fața persistenței agresiunii rusești este în sine o măsură de securitate.

România își respectă angajamentele, apartenența la NATO înseamnă investiții, acțiune și în special certitudinea unui viitor sigur pentru români. Prin eforturile președintelui Trump, ale liderilor europeni si ale președintelui Zelenski, în discuțiile recente din SUA, a fost generată o nouă dinamică pentru obținerea unei păci juste și durabile. România contribuie la dialogul diplomatic european și aliat și la eforturile comune pentru a genera garanții de securitate importante atât pentru Ucraina, cât și pentru regiune.

