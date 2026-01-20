Președintele Rumen Radev a anunțat că marți își va depune demisia din funcția de șef al statului. El a declarat că astăzi este ultima dată când se adresează poporului în calitate de președinte și le-a cerut cetățenilor iertare.

Potrivit spuselor sale, guvernul interimar nu mai este un garant al unor alegeri corecte, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

„Astăzi este ultima dată când mă adresez dumneavoastră în calitate de președinte al Bulgariei. Vă mulțumesc pentru răbdare. Este nevoie de un nou acord social. Încrederea dumneavoastră mă obligă să apăr statalitatea".

„Acum nouă ani, ați votat pentru mine, m-ați creditat să lucrez pentru Bulgaria ca președinte. Ați făcut-o din nou în 2021. O onoare și o responsabilitate la care am încercat să răspund în toate acțiunile mele. Împreună am trecut printr-o serie de crize. Atacurile oligarhiei asupra democrației și protestele de amploare. Circumstanțele m-au obligat să numesc guverne interimare de șapte ori. Să apăr interesele statului și interesul public".

„Timpul a pus încrederea dvs. la încercare. Vă mulțumesc pentru răbdare. Îmi recunosc greșelile. Dar tocmai convingerea mea că vom reuși este unul dintre motivele pentru care am luat această decizie”.

19 ianuarie este data învestirii lui Rumen Radev ca președinte în 2017. În 2021, el a câștigat un al doilea mandat de președinte, care expiră peste un an. Alegerile pentru un nou șef de stat sunt programate pentru octombrie anul acesta. Dar se presupune că Rumen Radev nu va aștepta până atunci.

Luni, mai multe surse independente au declarat pentru Mediapool că Radev își va anunța plecarea din instituția prezidențială în câteva zile, dar informația nu a fost confirmată oficial.

De asemenea, se așteaptă ca președintele Rumen Radev să înceapă procedura de numire a unui cabinet interimar și să programeze alegerile pentru o nouă Adunare Națională.

În ultimul său discurs adresat poporului, pe 9 mai anul trecut, Radev a propus un referendum privind adoptarea monedei euro în Bulgaria începând cu 2026.

În ultimele luni, Radev a sugerat în repetate rânduri că e nevoie de o nouă forță politică, dar nu a anunțat niciodată explicit că el o va conduce. „Este important să construim un zid împotriva corupției de la putere, al cărei simbol este Delian Peevski”, a spus el în septembrie anul trecut, iar această declarație este una din zecile în care atacă modelul corupt de la guvernare. În decembrie anul trecut, când a fost întrebat de presă dacă va intra în politică cu partidul său, Rumen Radev a spus că o va face „când o să vă așteptați mai puțin”.

Dar plecarea din postul de președinte nu se întâmplă pur și simplu printr-un anunț la televizor. Radev ar trebui să se adreseze cu o cerere Curții Constituționale, care să îi încheie mandatul anticipat, dacă va fi de acord. Curtea Constituțională ar putea să-l amâne pe Radev privind o politică de partid, iar numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare anticipate este deja în desfășurare și acestea ar trebui să aibă loc la sfârșitul lunii martie sau cel târziu la începutul lunii aprilie.

Ce urmează?

Săptămâna trecută a fost epuizată și ultima posibilitate de a forma un guvern în cadrul actualului parlament, dar încă nu este clar când va continua procedura constituțională. Radev trebuie să aibă consultări cu partidele reprezentate în parlament, precum și discuții cu potențiali candidați pentru funcția de prim-ministru interimar.

Pe lângă numirea unui guvern interimar, președintele trebuie să stabilească și o dată pentru alegeri anticipate, care ar trebui să aibă loc în termen de două luni.

„Mergem la alegeri”, a anunțat vineri președintele Rumen Radev, după ce i-a fost returnat al treilea mandat pentru a forma un guvern din partea grupului Alianța pentru Drepturi și Libertăți.

Conform noilor prevederi din Constituție, președintele poate alege doar prim-ministrul, asta dintr-o listă de 10 nume de persoane aflate în funcții publice. Acestea sunt președintele Adunării Naționale, Raia Nazarian; guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimităr Radev, sau unul dintre viceguvernatori – Andrei Ghiurov, Radoslav Milenkov și Petăr Chobanov. Andrei Ghiurov, un fost politician din cadrul formațiunii Continuăm Schimbarea, are un proces pe rol. Acesta a fost înlăturat, dar nu și demis din funcția de viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei, din cauza acuzațiilor Comisiei Anticorupție privind un conflict de interese, iar Ghiurov a făcut apel în instanță, procesul nu e finalizat.

Andrei Ghiurov devine prim-ministru interimar

Potrivit surselor Mediapool, Andrei Ghiurov va fi probabil nominalizat în funcția de prim-ministru interimar.

Ombudsmanul Velislava Delceva și adjunctul ombudsmanului Maria Filipova se află, de asemenea, pe lista potențialelor persoane care ar putea conduce guvernul interimar. Aceasta îl include și pe președintele Curții de Conturi, Dimităr Glavcev, și adjuncții săi, Margarita Nikolova și Silvia Kadreva.

Prim-ministrul interimar nominalizat de șeful statului va trebui să prezinte un proiect de cabinet, iar după consultări cu formațiunile parlamentare, Radev va semna un decret. La numirea unui guvern interimar, șeful statului stabilește și o dată pentru alegerile parlamentare anticipate, în termen de două luni. Parlamentul continuă să lucreze până la depunerea jurământului de către unul nou.

Sursa: Rador Radio România