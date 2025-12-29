Rusia a anunțat că forțele ucrainene ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, în regiunea Novgorod, ceea ce Moscova spune că va influența poziția sa în negocierile de pace, anunță „Reuters”.

Potrivit declarațiilor făcute luni de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2025, când armata rusă susține că a interceptat și distrus toate cele 91 de drone de lungă rază lansate spre reședința prezidențială. Lavrov a calificat acțiunea drept un act de „terorism de stat” și a afirmat că ținte pentru posibile lovituri de ripostă au fost deja stabilite.

Oficialul rus a mai precizat că atacul s-ar fi produs în mijlocul discuțiilor asupra unui plan de pace și a subliniat că, în pofida acestui episod, Moscova nu intenționează să se retragă din negocieri, dar va regândi poziția sa de negociere în lumina celor întâmplate.

De partea cealaltă, președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a respins ferm acuzațiile, numindu-le false și sugerând că Rusia ar putea folosi incidentul ca pretext pentru a justifica posibile lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev sau pentru a intensifica campania militară împotriva Ucrainei. Zelenski a catalogat declarațiile Moscovei drept „minciuni” menite să submineze negocierile în curs și să creeze un context politic favorabil Rusiei, scrie „The Guardian”.

Până în acest moment nu există informații independente care să confirme dacă atacul a avut loc sau dacă Vladimir Putin se afla efectiv în reședință în momentul incidentului. De asemenea, nu au fost raportate victime sau pagube de pe urma presupusului atac, potrivit autorităților ruse citate de „Reuters”.

Acest schimb de acuzații survine într-un moment în care negocierile de pace – sprijinite și de negocierile recente ale președintelui Donald Trump cu oficiali ucraineni privind garanții de securitate și un plan de 20 de puncte – continuă să fie un subiect central al diplomației internaționale, mai notează „The Guardian”.