Rusia a anunțat joi expulzarea unui diplomat britanic pe care îl acuză că aparține „serviciilor secrete” ale Regatului Unit, pe fondul tensiunilor sporite cu Occidentul din cauza războiului din Ucraina. Însărcinatul cu afaceri britanic Danae Dholakia a fost convocată joi dimineață la Ministerul rus de Externe pentru a fi informată despre „retragerea acreditării” unui diplomat de la ambasadă din cauza „informațiilor primite... privind apartenența sa la serviciile secrete”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat. Acesta va avea la dispoziție două săptămâni pentru a părăsi Rusia, potrivit aceleiași surse.

Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), este vorba de Gareth Samuel Davies, „trimis în Rusia sub acoperirea funcției sale de secretar secund la Ambasada Marii Britanii”.

Moscova „a reiterat că nu va tolera membri nedeclarați ai serviciilor de informații britanice pe teritoriul rus”, a adăugat Ministerul rus de Externe, declarând că este pregătită pentru „un răspuns decisiv și simetric în cazul în care Londra decide să escaladeze situația”. Aproximativ douăzeci de jurnaliști ruși au așteptat-o ​​pe Dholakia în fața ministerului în cursul dimineții, potrivit unei înregistrări video publicate de Ministerul rus de Externe. Ea a rămas acolo timp de 15 minute înainte de a pleca, potrivit agențiilor de știri.

Sursa: Rador Radio România