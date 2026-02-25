Exporturile de țiței rusesc sunt mai mari decât înainte de începerea războiului din Ucraina, dar veniturile generate au scăzut, potrivit unui raport publicat marți și citat de „La Tribune” (Franța).

În ciuda sancțiunilor occidentale împotriva exporturilor sale de petrol de la invazia Ucrainei în urmă cu doar patru ani, Rusia nu și-a încetat comerțul. Dimpotrivă: volumul exporturilor de țiței este acum cu 6% mai mare decât nivelurile de dinainte de război, potrivit unui raport al Centrului Finlandez pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), un grup de reflecție finlandez, publicat marți.

În total, Rusia a exportat 215 milioane de tone de țiței în timpul celui de-al patrulea an al războiului (între februarie 2025 și februarie 2026). Aceasta reprezintă o scădere de 6% în volum pe parcursul unui an. În ce privește valoarea, veniturile din aceste exporturi au scăzut și mai mult: 18% față de anul precedent, demonstrând că Moscova a trebuit să-și vândă țițeiul la un preț redus. Aceasta reprezintă totuși la o sumă colosală de 85,5 miliarde de euro.

În total, Rusia a generat venituri de 193 de miliarde de euro în timpul celui de-al patrulea an al invaziei sale. Deși această sumă reprezintă o scădere –19% față de anul precedent și 27% față de nivelurile de dinainte de invazia din Ucraina – rămâne substanțială și permite Rusiei să finanțeze o mare parte din efortul său de război.

Cumpărătorii sunt în continuare prezenți

Dacă Rusia este în continuare capabilă să-și comercializeze petrolul, acest lucru se întâmplă, evident, pentru că găsește cumpărători. Principalii săi cumpărători au rămas China, India și Turcia, absorbind 93% din exporturile de țiței în timpul celui de-al patrulea an al războiului – adică 201 milioane de tone în valoare de 79,7 miliarde de euro.

Cu toate acestea, volumele importate de aceste trei țări pe parcursul unui an au scăzut: -2% pentru China, -9% pentru India și -10% pentru Turcia. Acest lucru se datorează sancțiunilor OFAC (Office of Foreign Assets Control) impuse de SUA marilor companii petroliere rusești. Conform raportului CREA, amenințările SUA, sub formă de taxe vamale și tensiuni diplomatice, au avut doar un „efect limitat” asupra reducerii consumului de petrol rusesc de către aceste trei țări.

În mod surprinzător, printre cumpărătorii de țiței rusesc se numără țări europene. Cu toate acestea, doar două - Ungaria și Slovacia - beneficiază de o derogare acordată în cadrul celei de-a șasea runde de sancțiuni ale UE din iunie 2022. Această derogare a avut scopul de a oferi acestor țări fără ieșire la mare timp să-și diversifice sursele de aprovizionare. Doar că Ungaria a mers în direcția opusă: și-a crescut dependența de țițeiul rusesc de la 61% în 2021 la 92% în primele zece luni ale anului 2025. Slovacia a făcut progrese marginale, reducându-și dependența de la 96% la 86% în aceeași perioadă.

„A pune capăt dependenței inutile de țițeiul rusesc în Ungaria și Slovacia și a elimina lacunele din embargoul UE asupra produselor petroliere derivate din țițeiul rusesc sunt măsuri concrete care ar consolida sancțiunile și ar reduce veniturile care finanțează invazia rusă”, estimează Isaac Levi, coautor al raportului.

O flotă clandestină în creștere

Un alt motiv pentru care Rusia își poate exporta combustibilul este flota sa. Țările occidentale au intensificat într-adevăr sancțiunile împotriva navelor sub pavilion rusesc pentru a le împiedica să-și vândă marfa. UE, Regatul Unit, SUA, Australia și Canada au sancționat 312 nave diferite în acest al patrulea an al războiului comercial, comparativ cu un total cumulat de 253 de sancțiuni în primii trei ani; UE a impus 397, urmată de Regatul Unit (341), Australia (196) și Canada (182).

Rusia a ocolit aceste sancțiuni prin creșterea numărului de nave „fantomă”, adică cele care operează sub pavilion fals. De la începutul anului 2025, acestea au atins un vârf de 109 în octombrie, o creștere de peste nouă ori. În ianuarie 2026, existau 81, ceea ce rămâne semnificativ mai mult decât cu un an mai devreme.

„Navele care arborau pavilion fals, a căror asigurare este practic inexistentă, au transportat petrol și produse petroliere rusești în valoare de aproximativ 8,4 miliarde de euro în 2025, peste o treime dintre acestea tranzitând apele UE”, notează Luke Wickenden, coautor al raportului. Acesta este un domeniu în care țările occidentale trebuie să ia măsuri pentru a reduce resursele financiare ale Rusiei.

Sursa: Rador Radio România