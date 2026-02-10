Tratativele privind Ucraina avansează cu greu, părțile sunt extrem de divergente în privința problemelor legate de teritoriul din Donbas, iar Rusia pretinde mai marilor de la Kiev să cedeze acest teritoriu în totalitate, scrie „Newsweek” (SUA).

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a acuzat pe președintele SUA, Donald Trump, că ar continua o politică „bidenistă”, acționând contrar demersurilor convenite cu președintele rus, Vladimir Putin, cu ocazia întrevederii lor de la Anchorage, în Alaska, din august 2025.

De ce contează asta

Lavrov a invocat continuarea sancțiunilor punitive ale SUA împotriva Rusiei, inițiate sub administrația lui Joe Biden ca urmare a războiului Moscovei împotriva Ucrainei, cum ar fi înghețarea rezervelor sale de aur și valută - sancțiuni cărora li s-au adăugat și cele impuse de Trump împotriva celor mai mari companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil.

Ce este de știut

„Este bidenism în stare pură” or, Trump și echipa sa resping acest lucru. Totuși, ei au prelungit nestingheriți legea, iar sancțiunile împotriva Rusiei rămân în vigoare”, a declarat Lavrov într-un interviu a TV Brics, de luni dimineață, în limba rusă, el subliniind că sancțiunile împotriva companiilor Rosneft și Lukoil au survenit „la câteva săptămâni după o întrevedere cât se poate de fertilă dintre Putin și Trump”.

„Așadar, pe deoparte, ni se spune că problema ucraineană trebuie rezolvată. La Anchorage, am acceptat propunerea SUA. S-a convenit imediat, ca de la om la om, ei au propus, iar noi am acceptat or, problema ar fi trebuit rezolvată”, a continuat Lavrov.

Revista „Newsweek” a contactat Departamentul de Stat al SUA pentru a face un comentariu, în afara orelor de program.

Supusă sancțiunilor, economia de război a Rusiei, mult dependentă de veniturile din petrol și gaze, luptă cu o inflație în creștere și cu mărirea ratei dobânzilor. În general, ea a fost sprijinită prin marile achiziții de petrol venite din partea Chinei.

Administrația Trump a apelat deopotrivă la presiuni economice și financiare din dorința de a convinge Rusia să ajungă la pace cu Ucraina, pomenind eventuale investiții și impunând totodată sancțiuni. Cooperarea economică cu SUA este una dintre „momelile plimbate pe sub nasul” Rusiei.

Tratativele avansează cu greu, dar par să se miște, deși părțile sunt extrem de divergente în privința problemelor legate de controlul teritoriului din Donbas, o regiune din estul Ucrainei or, Rusia pretinde mai marilor de la Kiev să cedeze acest teritoriu în totalitate.

Ucraina încă mai controlează o cincime din Donbas – teritoriu care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk – iar luptele de acolo sunt grele încă. Kievul refuză să renunțe la control, invocând obiecții de ordin constituțional și moral, deși a vehiculat ideea unui armistițiu în vederea unui referendum – un armistițiu pe care Rusia îl respinge însă, afirmând că forțele ucrainene vor profita de acest răgaz pentru a se regrupa și reînarma.

Lavrov susține că Moscovei nu îi pasă de părerea Ucrainei și de cea a europenilor despre negocieri, dar „pentru noi, poziția Statelor Unite este cea care contează”.

„Or, acceptând propunerile lor (la Anchorage), se părea că noi ne-am fi atins obiectivul vizând soluționarea problemei ucrainene, reorientându-ne spre o cooperare pe scară largă, totală și benefică pentru ambele părți”, a spus Lavrov.

„Dar, practic, totul pare exact invers – sunt impuse noi sancțiuni, se poartă un război împotriva cisternelor, după cum știți, pe mare, cu încălcarea Legii vizând Convenția Maritimă, iar India și alți parteneri sunt siliți să nu mai achiziționeze resurse energetice rusești la niște prețuri convenabile”.

El a spus că, „în esență, Statele Unite și-au declarat ca obiectiv dominația economică, deși foarte multe dintre măsurile adoptate nu se înscriu în cadrul unei cooperări corecte”, cum ar fi cele vizând taxele vamale.

De exemplu, Trump a impus Indiei un al doilea rând de taxe vamale pentru achizițiile sale de petrol rusesc în timpul războiului din Ucraina. Ulterior, el a spus că India va cumpăra petrol din Venezuela, lipsind astfel Moscova de o importantă sursă de cereri.

Ce spune lumea

Duminică, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că Statele Unite le-au dat Ucrainei și Rusiei luna iunie ca termen în vederea ajungerii la un acord de pace. El a mai adăugat că, dacă termenul din iunie nu este respectat, Administrația Trump ar putea impune presiuni asupra ambelor părți.

„Americanii le-au propus părților implicate ca, până la începutul acestei veri, să ajungă la pace, urmând probabil ca ei să exercite presiuni asupra ambelor părți tocmai în vederea respectării acestui program”, a mai spus Zelenski.

„Și ei spun că vor ca totul să fie gata până în iunie. Și vor face totul în vederea încheierii războiului. Și vor un program clar al tuturor evenimentelor”.

El a mai spus că Statele Unite au propus ca următoarea rundă de convorbiri trilaterale să aibă loc pentru prima oară chiar la ei în țară. probabil, la Miami. „Noi ne-am confirmat participarea”, a mai adăugat el.

Sursa: Rador Radio România