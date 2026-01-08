În timp ce unele state europene evocă posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina ca garanții de securitate, Moscova a reacționat deja, folosind o retorică agresivă.

La summitul de la Paris, "Coaliția de Voință" a discutat despre posibilitatea desfășurării de trupe europene pentru a asigura un armistițiu în Ucraina. Rusia criticase anterior astfel de planuri ca fiind o provocare. Acum, Moscova ridică miza: Declarațiile din Europa sunt „din ce în ce mai periculoase” și vede în mod clar trupele străine din Ucraina ca o „țintă legitimă” a armatei ruse, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Noile declarații militariste ale așa-numitei "Coaliții de Voință" și ale regimului de la Kiev stabilesc o adevărată axă de război”, a declarat Zaharova. Planurile acestor țări sunt „periculoase” și „distructive”, notează Spiegel Online.

La reuniunea din capitala franceză, prim-ministrul britanic Keir Starmer a propus desfășurarea de forțe britanice și franceze pe teritoriul ucrainean în urma unui armistițiu.

Împreună cu președintele francez Emmanuel Macron și cu președintele Volodimir Zelenski, el a semnat o declarație de intenție care „deschide calea pentru cadrul legal” pentru o astfel de desfășurare, a declarat el într-o conferință de presă după reuniune. Și alți aliați ar putea să își trimită trupele în Ucraina.

Polonia și România, în schimb, au anunțat că nu vor trimite trupe.