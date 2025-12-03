Secretarul general al NATO Mark Rutte a calificat acțiunile Rusiei de încălcare a spațiului aerian al Aliaților și partenerilor Alianței drept "nesăbuite și inacceptabile".

Întrebat miercuri ce măsuri concrete pot lua Aliații pentru a proteja spațiul aerian al Republicii Moldova - încălcat de mai multe ori de dronele rusești, Mark Rutte a declarat, după reuniunea miniștrilor de Externe, că NATO, Moldova și țări precum România "se coordonează îndeaproape" în ceea ce privește această situație.

El a calificat acțiunile Rusiei drept "nesăbuite și inacceptabile".